vor 1 Min.

Faschingsgesellschaft Euphoria: Als die Prinzessin im Kronleuchter festhing

Plus Weil der Fasching in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, erinnern die Faschingsgesellschaften an so manche erheiternde Vorfälle. Warum die Tänzer der Weidorfer Euphoria vor ihren Auftritten immer einen Blick an die Decken werfen.

Von Claudia Stegmann

Es gibt da diese Geschichte, dieses Missgeschick, ja diesen hochnotpeinlichen Vorfall, über den die Mitglieder der Euphoria Weidorf heute noch lachen können – und an den sie vielleicht auch in diesem ungewöhnlichen Fasching denken.

Es war in der Faschingssaison 2014/15, erzählt Tanja Bierwagen, als die Garde ihren ersten Auftritt der Saison im Gasthof Brummer in Reicherstein hatte. Alles sollte natürlich perfekt sein, schließlich wollten sich die Tänzer tadellos vor ihrem Publikum präsentieren. Das Prinzenpaar Patricia (Müller) und Martin (Kramer) stand dabei natürlich besonders im Focus. Die ersten Schritte und Drehungen waren gemacht, als die erste Hebefigur anstand. Der Prinz nimmt seine Prinzessin, schwingt sie in die Höhe – und wird jäh ausgebremst. Denn Patricia steckte mit ihren Haaren am Kronleuchter fest und konnte sich nicht mehr befreien.

Euphoria: Krönchen richten, weiter machen

Nach dem ersten Schock war das Gelächter natürlich groß. „Es musste einer auf einen Stuhl steigen und die Prinzessin aus dem Kronleuchter befreien“, erzählt Tanja Bierwagen. Zum Glück kam bei dem Missgeschick niemand zu Schaden – von der raffiniert gesteckten Frisur, die darunter etwas gelitten hat, mal abgesehen.

Nach dem Motto „Aufstehen, Krönchen richten, weiter geht’s“ hat sich Prinzessin Patricia die Schamesröte von den Wangen geklopft und hat sich zu einem Neuanfang positioniert – nicht ohne zuvor ihrem Tanzpartner zu signalisieren, ab sofort ein achtsames Auge auf die verhängnisvolle Lampe zu haben.

5 Bilder Indianer, Prinzessin, Katze: So närrisch sind Ihre Faschingsfotos 2021 Bild: Dmitry Tsvetkov, fotolia (Symbolbild)

Gut in Erinnerung ist den Weidorfer Faschingsnarren auch eine Prinzessin, die über ihren eigenen Knicks stolperte und deshalb auf der Nase landete. Aus Rücksicht auf die junge Dame sei an dieser Stelle ihr Name nicht von Bedeutung. Denn bei der Geschichte war, das soll im Fasching hin und wieder vorkommen, ein kleines bisschen zu viel Alkohol im Spiel.

So kam es, dass nach dem Faschingsumzug in Schrobenhausen die Euphoria-Mitglieder noch ein wenig feierten, ehe sie sich – natürlich mit einem nüchternen Fahrer am Steuer – auf den Weg zu einem Seniorenball machten. Mutmaßlich war es eine Kombination aus wenig Schlaf, der klirrenden Kälte während des Umzugs, einem Schnapserl zu viel und der anschließenden Hitze des Faschingssaals, die dazu führte, dass es der Prinzessin an Standfestigkeit fehlte. Jedenfalls machte sie bei der Vorstellung wie gewohnt ihre galante Drehung, die in einen würdevollen Knicks münden sollte, tatsächlich aber auf allen vieren endete. Denn aus besagten Umständen verlor sie das Gleichgewicht und fiel deshalb vorneüber.

Zum Glück war auch in diesem Fall das Krönchen schnell gerichtet, sodass der darauffolgende Tanz ohne weitere Zwischenfälle über die Bühne ging.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen