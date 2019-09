vor 18 Min.

Fazit zum Halbjahr: Stadtkasse geht es gut

Kämmerer Markus Häckl zieht ein positives Resümee, kritisiert aber auch

Das erste Halbjahr ist vorbei, die Sommerpause passé – Zeit also, um einen Blick in die Kasse zu werfen. Wie schaut es aus im Portemonnaie der Stadt? Kämmerer Markus Häckl hat den Stadträten gestern Abend einen kurzen Überblick verschafft. Das Haushaltsjahr 2019 laufe auf der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt erneut gut, sagte er. Auch die Einkommenssteuer steige. Bei der Gewerbesteuer könne der Vorjahreswert allerdings nicht erreicht werden.

Was der Kämmerer allerdings bemängelt, sind die geringen Ausgaben bei den Baumaßnahmen: Zu viele Maßnahmen sind im Haushalt angemeldet, die aber weder personell noch finanziell gestemmt werden können.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 6,3 Millionen Euro werde nicht in voller Höhe beansprucht, so Häckl. Und der Schuldenstand verringert sich um 1,5 Millionen Euro auf rund 21,9 Millionen Ende 2019. (glori)