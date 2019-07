vor 39 Min.

Feiermarathon in Wagenhofen

Gleich zu drei Anlässen kamen die Bürger am Sonntag zusammen. Neben dem alljährlichen Dorffest beging die Freiwillige Feuerwehr ihr 140. Gründungsfest und Pfarrer Josef Li Peng Cui spendet den Primizsegen

Von Julia Abspacher

Viel auf einmal zu feiern gab es vergangenen Sonntag in Wagenhofen. Der Rohrenfelser Ortsteil feierte das alljährliche Dorffest, die Freiwillige Feuerwehr Wagenhofen-Ballersdorf beging ihr 140-jähriges Gründungsfest und der neu geweihte Priester Josef Li Peng Cui, eingeladen vom Pfarrgemeinderat, spendete seinen Primizsegen. Nach dem Freiluftgottesdienst trafen sich die Gäste zum gemeinsamen Mittagessen und bunten Rahmenprogramm.

Der Neupriester erinnerte sich an seinen ersten Abend in der Pfarreiengemeinschaft Neuburg im vergangenen November. Pfarrer Herbert Kohler habe ihn damals aufgefordert, mit zum Theater nach Wagenhofen zu kommen. In einem Akt des Stücks wurden eine Vorstandssitzung der Feuerwehr und ein Einsatz humorvoll und überzeichnet nachgespielt. Begeistert hielt er das Programm zum damaligen Stück hoch, das er seitdem aufbewahrt hatte. „Ich habe zwar nichts verstanden, aber ich habe trotzdem herzlich gelacht.“ So schließt sich für den gebürtigen Chinesen, der im vergangenen Jahr als Diakon in die Pfarreiengemeinschaft kam, mit seinem Primizsegen in Wagenhofen ein Kreis.

In seiner Predigt stellte der Pfarrer aber vor allem nicht sich, sondern den Jubilar des Tages in den Mittelpunkt. Er dankte der Freiwilligen Feuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz. „Wenn der Nächste Hilfe braucht, dann befiehlt die Liebe zu Gott, dem Nächsten zu helfen“, betonte der Neupriester. „Einem Menschen dienen, heißt Gott dienen.“ In den Fürbitten und während der Gesänge wurde vor allem der Heilige Florian für weitere Unterstützung angerufen. Der Posaunenchor Marienheim umrahmte den Gottesdienst mit stimmungsvoller Blasmusik, zahlreiche Vereine waren mit Fahnendelegationen als Gäste geladen.

Nachdem die Bänke für den Freiluftgottesdienst vom Kirchplatz geräumt waren, zeigten dort die Neuburger Feuerwehr und die Flugplatzfeuerwehr ihre Fahrzeuge, auch das ein oder andere historische Löschfahrzeug war zu sehen. Hoch hinauf ging es mit der Drehleiter. Fürs Mittagessen waren Biertische und Pavillons aufgebaut, die es dank des Wetters, das besser war als angesagt, zum Glück nicht brauchte. Gerne saßen die zahlreichen Gäste im Sonnenschein zusammen, aßen, tranken und ratschen.

Nachmittags konnten sich die kleinen Gäste bei den Spielen ohne Grenzen, die die Feuerwehr jedes Jahr zum Dorffest organisiert, die Zeit vertreiben. Knapp 50 Kinder zogen von Station zu Station, um Punkte für ihr Team zu sammeln. So mussten sie etwa mit einer Tennisball-Schleuder eine große, auf die Hauswand gemalte Zielscheibe treffen und mit auf einem Feuerwehrhelm befestigten Schrauben Luftballons über ihren Köpfen zerplatzen lassen. Nass wurden die kleinen Wettkämpfer beim Schwammwurf, verausgaben konnten sie sich beim Gummistiefelweitwurf. Der Schützenverein betreute eine Station, bei der es galt, beim Lasergewehrschießen Punkte zu erzielen. Die besten Teams durften sich am Ende über Preise freuen, eine Medaille bekam jeder mit nach Hause.

