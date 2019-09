vor 21 Min.

Feiern für einen guten Zweck

Für die Charity-Night der Stiftung für Neuburger am 9. November gibt es dieses Jahr erstmals Karten im freien Verkauf. Was die Gäste bei der Benefizveranstaltung erwartet

Wenn sich der Kolpingsaal in Neuburg in ein festlich geschmücktes Ballhaus verwandelt, an dessen effektvoll geschmückten Galatischen feinstes Essen serviert wird und die Gäste im langen Abendkleid und eleganten Anzug zu erstklassiger Livemusik tanzen, dann hat die Stiftung für Neuburger wieder zu ihrer Charity-Night eingeladen. Am 9. November findet sie zum siebten Mal statt, und in diesem Jahr gibt es dafür auch erstmals Karten im freien Verkauf.

Der Charityball hat seit seiner Premiere im Jahr 2013 eine große Fangemeinde. Wer einmal die elegante Benefizveranstaltung besucht hat, der kam in aller Regel wieder. So rekrutierte sich das Publikum schnell aus Stammgästen und die rund 250 Plätze waren null Komma nix vergeben. Was die Stiftungsräte freute, war jedoch für so manch potenziellen „Ballneuling“ bedauerlich. Aus diesem Grund haben sich Ernst Kaltenstadler, Bernhard Fortner und Manfred Enzersberger entschieden, einen Teil der Karten in den freien Verkauf zu geben. „Wir wollen keine Veranstaltung für einen exklusiven Gästekreis sein, sondern jedem Interessierten die Möglichkeit geben, an diesem Abend mit uns zu feiern“, erklären die Stiftungsräte unisono ihre Entscheidung.

Ab sofort gibt es deshalb Eintrittskarten in der Bäckerei Kaltenstadler zu kaufen. Im Preis von 90 Euro pro Person ist ein Drei-Gang-Menü eingeschlossen. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit einem Aperitif. Auf der Bühne stehen in diesem Jahr die Band Smile, die den Abend mit passender Musik untermalen wird. Als amüsanter Unterhaltungspunkt hat sich über die Jahre ein Spiel etabliert, bei dem das Wissen, das Geschick oder auch das Glück der Gäste auf die Probe gestellt werden.

Die Charity-Night ist eine Veranstaltung der Stiftung für Neuburger, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Familien in und um Neuburg in schwierigen Situationen finanziell zu unterstützen. Aber auch Kindergarten- und Schulprojekte werden gefördert. Die Einnahmen der Stiftung rekrutieren sich aus Spenden, die unter anderem auch beim Charityball gesammelt werden. In diesem Jahr werden dafür Lose verkauft, mit denen es attraktive Preise zu gewinnen gibt. Außerdem fließt wie immer ein Teil des Eintrittspreises als Spende in die Stiftung. (clst)