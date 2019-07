vor 40 Min.

Feiern für mehr Sicherheit

Am Samstag dreht sich in der Innenstadt alles um die Verkehrssicherheit. Die Polizei präsentiert an vielen Orten ihre Arbeit und auch der Innenminister kommt

Wie funktioniert der Abbiegeassistent gegen den toten Winkel? Wo kommt ein Aufprallsimulator zum Einsatz? Und welche Ergebnisse liefert die Unfallforschung? All diese Fragen werden am kommenden Samstag, 6. Juli, beantwortet.

An diesem Tag findet in der Ingolstädter Innenstadt der „Bayerische Landestag der Verkehrssicherheit“ statt. Eröffnet wird er um 10 Uhr unter anderem vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Programm – insgesamt sind rund 50 verschiedene Info-Stände und Mitmach-Stationen verzeichnet – gibt es bis um 15 Uhr. Der ganze Tag steht laut Ankündigung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord unter dem Motto „Faires Miteinander“. Hintergrund ist, dass das Innenministerium mit einem Verkehrssicherheitsprogramm die Unfallzahlen in den kommenden Jahren drastisch senken will. So soll es im kommenden Jahr bayernweit 30 Prozent weniger Verkehrstote geben als noch 2011. Damals waren 780 Menschen auf Bayerns Straßen gestorben. Im vergangenen Jahr gab es bayernweit noch 618 Tote im Straßenverkehr.

Beim Landestag für Verkehrssicherheit will die Polizei für die Gefahren sensibilisieren, die auf den Straßen lauern. Zentraler Anlaufpunkt am Samstag ist eine Bühne auf dem Rathausplatz.

Zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk gibt es dort ein Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit den beiden Comedians Erkan und Stefan. Für Musik sorgen die Bands Schandiblech und GOIN, eine Gruppe, in der Notärzte und Polizisten zusammen spielen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Informationen. Die Feuerwehr zeigt eine Rettungsübung, zudem ist der Motorradzirkus des Polizeipräsidiums München zu sehen. Experten-Interviews gibt es zu den Themen autonomes Fahren, Elektromobilität oder zur Fahrzeugtechnik der Zukunft.

Am Rande der Innenstadt gibt es für Besucher zudem Einblicke hinter sonst verschlossene Türen. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord an der Esplanade haben Interessierte die Möglichkeit, den Beamten bei ihrer Arbeit in der Einsatzzentrale über die Schulter zu schauen. Dort gehen die Notrufe ein und die entsprechenden Einsätze werden seitens der Polizei koordiniert. Die erste Führung gibt es um 10.30 Uhr, danach geht es weiter im Halbstunden-Takt.

In der Fußgängerzone und den angrenzenden Straßen gibt es Angebote für die ganze Familie. Erwachsene können beispielsweise bei einem Sehtest ihre Sehstärke überprüfen lassen oder eine Alkoholfahrt simulieren. Für Kinder gibt es spielerische Angebote, um sich dem Thema Verkehrssicherheit zu nähern. Sie können sich in einer Kinderuniform auf dem Polizeimotorrad fotografieren lassen, einen Hubschraubersimulator ausprobieren oder von ihnen wird ein Blitzerfoto auf dem Kettcar geschossen. Für die ganze Familie dürfte eine Ausstellung mit teils historischen Polizeifahrzeugen am Rathausplatz sein.

Da sich die Veranstaltung über die ganze Innenstadt erstreckt, warnt die Polizei schon jetzt vor möglichen Verkehrsbehinderungen rund um die Altstadt. (rilu)

Der Tag der Verkehrssicherheit findet am kommenden Samstag, den 6. Juli, von 10 bis 15 Uhr in der Ingolstädter Innenstadt statt.

