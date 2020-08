06:00 Uhr

Feinstes auf vier Antriebsrädern in Ingolstadt

Quattro bedeutet Traktion und Straßenlage: Audi hat diesen Antrieb in seinen Sportwagenstudien verfeinert und als Elektroantrieb umgesetzt. Rechts der Audi e-tron von 2009, links der Audi AI:TRAIL von 2019.

Plus Bei Audi in Ingolstadt feiert das Museum Mobile 40 Jahre Quattro-Antrieb. Ein Blick zurück auf die Anfänge des permanenten Allradantriebs.

Von Manfred Dittenhofer

Etwas unscheinbar steht der Vater des Quattro-Antriebs von Audi neben einem gewaltigen Geländewagen. Beide sind sie als richtige Geländefahrzeuge aber zahlenmäßig deutlich unterlegen gegen all die vielen Rennwagen und Sportler der Ausstellung, die sich mit dem 40. Geburtstag dieses zentralen Audi-Themas beschäftigt – dem Vierradantrieb. Denn quattro heißt bei Audi nicht unbedingt Gelände, sondern eher Straßenlage und Traktion auf Asphalt.

Aber zurück zum Vater aller Quattros, dem VW Iltis. Bereits 1976 reifte bei Wintertestfahrten im hohen Norden Skandinaviens die Idee, einen 4x4-Antrieb in eine Limousine einzubauen. Damals hatten die Audi-Ingenieure einen Iltis als Begleitfahrzeug mit dabei und waren von dessen Fahreigenschaften auf Eis und Schnee begeistert. Was wäre, wenn dieser Antrieb in einem normalen Straßenfahrzeug verbaut wäre? Die Audi-Ingenieure tüftelten und schnell war das Konzept klar: permanenter Allradantrieb, Turbomotor und Coupé-Form. 1980 präsentierte Audi den Ur-quattro auf dem Genfer Autosalon. Die Ära von „Vorsprung durch Technik“ war angebrochen.

Der Vater der Idee des Quattro-Antriebs bei Audi ist der VW Iltis. Bild: Manfred Dittenhofer

Vorher aber hatten die Audi-Mitarbeiter den Vorstand von VW überzeugen müssen. Das hatten sie bei Winterreifentests auf verschneiten Passstraßen in Österreich geschafft. Indem der Allrad-Prototyp die Straßen hochsprintete – und zwar mit Sommerreifen. Heute allerdings bedeutet Allradantrieb noch viel mehr. Ob mit reinem Elektroantrieb oder als Hybridfahrzeug, die Effizienz eines Einachsantriebs wird mit den Fahreigenschaften und der Traktion eines Allradantriebs kombiniert. Im Museum stehen viele Prototypen und Studien. Die neueste ist der Audi AI:Race.

Darüber hinaus werden auch Legenden präsentiert. Allen voran der Audi 100 CS quattro aus dem legendären Werbespot von 1986, in dem der Wagen im finnischen Kaipola eine Skisprungschanze hinauffuhr. Mit Rennfahrer Harald Demuth am Steuer meisterte er die Steigung von über 80 Prozent, was einem Winkel von 37,5 Grad entspricht.

