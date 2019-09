vor 23 Min.

Festwochenende: Das ist beim Ruderclub geboten

Mit einem großen Festwochenende feiert der Neuburger Donau-Ruder-Club sein 100-Jähriges. Was die Besucher erwartet.

Von Gloria Geissler

Der Name ist hier ausnahmsweise einmal nicht Programm. Denn beim Neuburger Donau-Ruder-Club wird eigentlich nicht gerudert, sondern hauptsächlich gepaddelt. Und das seit inzwischen stolzen 100 Jahren. 1919 haben Schüler des Neuburger Gymnasiums und Mitglieder des hiesigen Turnvereins, die bereits seit 1906 mit selbstgefertigten Holzbooten, sogenannten Charpie-Kajaks, auf der Donau fuhren, den Donau-Ruder-Club (DRCN) gegründet. Am Wochenende, vom 6. bis 8. September, feiert der Verein sein Jubiläum mit einem großen Familienfest.

Mit einer leuchtenden Donau geht es los. Am Freitag gegen 20.30 Uhr startet das Festwochenende mit einer „Fahrt der Lichter“. Um die 60 Boote werden beleuchtet die Donau hinunterfahren und das Element des Vereins in ein ganz besonderes Licht tauchen. Der Freitag wird dann mit einer Party auf dem Vereinsgelände am Bootshaus ausklingen.

Simon Hoiß ist eines der großen Talente, die aus dem Neuburger Donau-Ruder-Club hervorgegangen sind. Bild: Dirk Sing

So feiert der Donau-Ruder-Club sein Jubiläum

Seit Monaten schon sind die Vereinsführung und viele fleißige Helfer mit der Vorbereitung des Jubiläums beschäftigt. Vor allem die Ausstellung über den Ruderclub und seine Geschichte ist aufwendig. Im Bootshaus werden wertvolle Exponate der langjährigen Vereinshistorie präsentiert. Und diese ist lang und durchaus bewegt: die erste Regatta auf der Donau, der Bau des Bootshauses 1925, der Zweite Weltkrieg, die legendären Faschingsbälle, zahlreiche Überschwemmungen, die Sanierung des Vereinsheims und dutzende Bayerische, Deutsche und Europameister sowie ein Vizeweltmeister. Der rund 650 Mitglieder zählende Verein kann stolz sein auf sich und seine Vergangenheit.

Am Samstagabend wird der offizielle Teil mit einem Festabend im Kolpinghaus begangen. Hochrangige Ehrengäste aus dem Kanusport sowie eine Talkrunde und diverse Musikeinlagen machen den Abend zu etwas ganz Besonderem. Eintrittskarten gibt es per E-Mail an info@drcn.de.

Kanupolo ist eine recht junge Sportart. Am besten lässt sie sich als Mischung aus Wasserball und Basketball im Kajak beschreiben. Bild: Dirk Sing

Donau-Ruder-Club mit großem Jubiläumsprogramm

Wildwasser-Kanu, Kanupolo, Wanderfahrten und Rennsport – beim Donau-Ruder-Club gibt es vier Sparten, die sich am Samstag, 7. September, vorstellen. Zwischen 10.30 und 13.30 Uhr präsentieren die Mitglieder den Kanusport live in der Donau bei einem Tag der offenen Tür. Denn der Ruderclub ist mehr als nur ein Vereinsheim. Auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Gelände wird außerdem ein Campingplatz betrieben, es gibt eine Sauna, einen Kraftraum sowie eine verpachtete Gaststätte und natürlich eine Bootshalle, belegt mit rund 400 Booten, vom Faltboot bis zum Wandercanadier. Es gibt also eine Menge zu entdecken.

Der Sonntag, 8. September, steht dann ganz im Zeichen der Familie. Zusammen mit dem Neuburger Jazzclub beginnt der Tag um 10.30 Uhr mit einem Jazzfrühschoppen und geht dann in einen Familiennachmittag über, an dem Interessierte selbst zu einer kleinen Fahrt auf der Donau ins Kanu steigen können.

