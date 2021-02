vor 54 Min.

Feuer bei Pfadfindern Ingolstadt: Vereinshütte brennt komplett aus

Bei den Pfadfindern in Ingolstadt bricht ein Feuer aus. Die Vereinshütte brennt vollständig ab. Die Ermittler haben einen Verdacht, was hinter dem Brand steckt.

In den frühen Abendstunden ist es am Montag zu einem Brand in der Friedhofstraße in Ingolstadt gekommen. Gegen 19.30 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Ingolstadt ein Feuer am Grundstück der Ingolstädter Pfadfinder mitgeteilt, so die Polizei. Der Mitteiler hatte den Brand kurz vor seinem Notruf entdeckt, als er an der dortigen Vereinshütte vorbeigejoggt war.

Brand in Ingolstadt: Vereinshütte der Pfadfinder brennt ab

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort stand das Holzgebäude bereits in Vollbrand. Die Hütte, in der auch verschiedene Gerätschaften gelagert waren, konnte zwar von den eingesetzten Ingolstädter Feuerwehren gelöscht werden, brannte jedoch vollkommen aus. Das Gebäude musste von den Einsatzkräften bei den Löscharbeiten kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Pfadfinder-Hütte in Ingolstadt brennt ab: 50.000 Euro Schaden

Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben. Der Schaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Hinweise auf vorsätzliches Handeln liegen derzeit nicht vor, teilt die Polizei mit. (nr)

