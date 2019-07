vor 9 Min.

Feuer gelegt: Verdächtiger festgenommen

Die Kripo klärt mehrere Fälle auf. Haftbefehl erlassen

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt führten zur Identifizierung eines 52-jährigen Tatverdächtigen, der nach aktuellem Ermittlungsstand mehrere Brände im Stadtgebiet Ingolstadt gelegt haben soll. Zwei dieser Brandlegungen erfolgten im Juni 2019, eine weitere Tat im Mai 2018. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde Haftbefehl erlassen.

Die ersten zwei Brände wurde am 7. Juni gelegt. Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 1.15 Uhr zunächst in einer Sozialeinrichtung in der Ungernederstraße zu einem Zimmerbrand gekommen. Der als Wohnzimmer genutzte Raum brannte vollständig aus, ein Bewohner der Einrichtung klagte über Atembeschwerden. Der Brandschaden wurde auf über 50.000 Euro beziffert.

Noch am Nachmittag des selben Tages geriet gegen 13.30 Uhr in der Schrebergartenanlage am Mooshäuslweg ein Wohnwagen und eine Gartenhütte in Brand. Beide wurden dabei komplett zerstört. Der Sachschaden hier wurde auf rund 20.000 Euro beziffert.

Darüber hinaus prüft die Kriminalpolizei, ob nicht auch ein Toilettenbrand am 26. Mai 2018 ebenfalls dem Tatverdächtigen zuzurechnen ist. An diesem Tag entstand Frühmorgens gegen 5.15 Uhr ein Brand in einer öffentlichen Toilette in der Schrannenstraße. Das Feuer verwüstete hier einen Putzraum in der Damentoilette. Der Schaden wurde auf etwa 25.000 Euro beziffert.

Den Brandermittlern der Kriminalpolizei Ingolstadt gelang es, unter anderem durch Zeugenbefragungen und Umfeldermittlungen, einen Anfangsverdacht zu gewinnen. Dieser verdichtete sich zu einem konkreten Tatverdacht gegen den 52-Jährigen. Der aktuell Wohnsitzlose konnte am Montag ausfindig gemacht und festgenommen werden. Zwischenzeitlich hat der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet. (nr)

