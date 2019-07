16:08 Uhr

Feuer im Ingolstädter Münster

Mit einem Großlüfter der Werksfeuerwehr von Audi sorgte die Feuerwehr Ingolstadt am Montagnachmittag dafür, dass der Rauch aus dem Ingolstädter Münster abzog. Kurz zuvor hatte es dort in einer Seitenkapelle gebrannt.

Was bei der Feuerwehr unter der Kategorie „Kleinbrand“ lief, könnte viel kosten. Nach einer ersten Bilanz beläuft sich der Brandschaden auf rund 100.000 Euro.

Als Diakon Michael Neufanger Montagmittag einen Anruf aus dem Pfarrsekretariat und die Nachricht bekommt, dass es im Ingolstädter Liebfrauenmünster brennt, da denkt auch er sofort an Notre-Dame in Paris. Es kommt zwar anders, die Feuerwehr stuft das Ereignis als „Kleinbrand“ ein. Verletzt wird niemand. Dennoch war das Feuer sofort Stadtgespräch. Und der vorläufig beziffert Schaden ist hoch. Er liegt laut Polizei – ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge – bei rund 100.000 Euro.

Kripo Ingolstadt: technischer Defekt als Brandursache

Was war passiert? Montagmittag geht gegen 13 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Ingolstadt ein Notruf ein. Im Münster brennt es. Als die Einsatzkräfte eintreffen, kommen sie in ein stark verrauchtes Kirchenschiff. Zeugen des Brandes hatten da bereits erste Löschversuche unternommen. Nun greift die Feuerwehr ein und bringt die Flammen unter Kontrolle, die in der Gnadenkapelle hochschlagen, wo das Bild der „Dreimal wunderbaren Mutter“ hängt. Das Gotteshaus ist danach stark verraucht. Die Türen werden geöffnet, die Feuerwehr lässt einen Großlüfter der Audi-Werksfeuerwehr kommen, der schnell die Arbeit aufnimmt und die Kirche „entraucht“. Danach beginnen die Brandfahnder der Kripo ihre Arbeit und die Ermittlungen in Sachen Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge gehen die Beamten davon aus, dass ein Defekt an einer stromführenden Leitung das Feuer ausgelöst hat. Hinweise auf Brandstiftung gebe es laut Polizei keine.

Brand im Münster Ingolstadt: Bleibt es bei einem Schaden von 100.000 Euro?

Ein wertvolles Gemälde und zwei Kirchenbänke sind ein Raub der Flammen geworden. Zudem dürften Rußschäden entstanden sein, deren Umfang derzeit noch nicht endgültig bewertet werden kann. Ob es bei der Schadenshöhe von 100.000 Euro bleibt, muss erst noch abgewartet werden.

Als Diakon Neufanger im Münster ankommt, ist der Brand schon gelöscht. Die Kripo hat die Kirche inzwischen wieder freigegeben. Die geplanten (Schul-)Gottesdienste müssen im Münster zwar bis auf Weiteres abgesagt werden. Aber nur bis Sonntag, so hofft der Diakon. Dann könne die Messe vielleicht schon wieder gelesen werden.

Auch am Montagnachmittag weht der Wind noch Brandgeruch aus den geöffneten Kirchentoren. Viele denken an Paris. Und dass man in Ingolstadt trotz allem Glück gehabt hat. (kuepp)

