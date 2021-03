vor 6 Min.

Feueralarm in Neuburg: Stadtverwaltung wird evakuiert

Feueralarm in Neuburg: Die Feuerwehr rückte zur Stadtverwaltung in der Altstadt aus. Doch es handelte sich um einen Fehlalarm.

Nach einem Feueralarm in der Neuburger Stadtverwaltung werden die Mitarbeiter evakuiert. Doch es wird schnell klar: Es war nur ein Fehlalarm.

Ein Feueralarm in der Neuburger Stadtverwaltung im Harmoniegebäude hat am Montagmittag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie Markus Rieß, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg, mitteilt, wurde gegen 13.40 Uhr ein Druckknopfmelder gedrückt. Daraufhin rückten standardmäßig vier Fahrzeuge in Richtung Altstadt aus.

Feueralarm in Neuburg: Feuerwehr rückt nach Fehlalarm zum Einsatz aus

Das Verwaltungsgebäude wurden unterdessen evakuiert, Mitarbeiter versammelten sich auf dem Karlsplatz. Laut Rieß stellte sich jedoch schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Demnach wurde der Alarmknopf versehentlich bei Reparaturarbeiten betätigt. (ands)

