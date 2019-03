vor 38 Min.

Feuerwehr Bruck stellt sich für die Zukunft auf

Deshalb beantragen die Kameraden der Feuerwehr Bruck zwei neue Fahrzeuge. Warum der Tag der Versammlung für Aufregung sorgte.

Von Roland Habermeier

Alle Hände voll zu tun hatte die Freiwillige Feuerwehr Bruck im vergangenen Jahr. Die Kameraden hatten sogar einen Einsatz am Tag der diesjährigen Jahresversammlung. Zwei Stunden vor dem Treffen musste die Wehr wegen des Sturmtiefs Eberhard zur technischen Hilfeleistung ausrücken.

Insgesamt rückte die Stadtteilwehr zu 17 Einsätzen im Berichtszeitraum 2018 aus, berichtete Kommandant Christian Omasreiter eingangs in seinem Jahresbericht. Bei elf Einsätzen galt es, technische Hilfe zu leisten. Um für die Einsätze fit zu sein, haben die 59 aktiven Feuerwehrler ein umfangreiches Schulungs- und Übungsprogramm absolviert. Besonders stolz zeigte sich Omasreiter über die erfolgreich abgelegten Leistungsabzeichen von 24 Aktiven.

Welche Fahrzeuge die Feuerwehr Bruck beantragt

Neben der Inspektion mit der Nachbarwehr Zell galt es, die Großübung im Rahmen der Brandschutzwoche mit den östlichen Stadtteilen auszurichten. Hierzu diente im Oktober das Getreidelager im Gut Rohrenfeld als Übungsobjekt. Bekräftigt hat der Kommandant in seinem Report die an die Stadt Neuburg gestellten Anträge nach einem neuen Einsatzfahrzeug (TSFW) und einem Mannschaftstransportwagen (MTW). Das TSFW ist 22 Jahre alt und der MTW um die 30 Jahre. Insbesondere der MTW liegt der Wehr am Herzen, denn dieser ist in einem technisch schlechten Zustand und der TÜV steht in diesem Jahr an.

„Um die Schlagkraft erhalten zu können, müssen wir zwei funktionsfähige Fahrzeuge haben“, unterstrich Omasreiter den Wunsch der Wehr und führte weiter aus: „Mit der Bundesstraße B16, der Staatsstraße 2043 und dem Brennpunkt Zeller Kreuzung haben wir viele unfallträchtige Straßen im Einzugsgebiet“. Im Anschluss berichtete der Vereinsvorsitzende Christian Griebel über ein ereignisreiches Vereinsjahr. Neben zahlreichen Veranstaltungen wie dem Maibaumabbau, dem Volksfesteinzug und dem Besuch der Feuerwehrfeste (Lichtenau, Wiesenbach, Bergheim) hat die Wehr das traditionelle Weinfest und die Krönung der Maikönigin organisiert.

Feuerwehr Bruck: Diese Mitglieder erhielten eine Auszeichnung

Weiter hat die Versammlung mit Roland Mandlmeier einstimmig einen neuen Schriftführer gewählt. Aufmerksam zur Kenntnis nahm die Versammlung den Kassenbericht von Johann Hauber. Insbesondere durch Sonderausgaben für das Vereinszelt konnte das Berichtsjahr nicht mehr mit einer schwarzen Zahl abgeschlossen werden. Kreisbrandinspektor Klaus-Peter Stark und Kreisbrandmeister Alois Speth setzten mit Ehrungen von vier Aktiven feierliche Akzente bei der Versammlung. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Feuerwehrreferent Hans Mayr lobten die Übungs- und Leistungsbereitschaft der Kameraden. Für die Anschaffung des MTW wollen die beiden Vertreter der Stadt nach Kräften helfen, jedoch kann es keine hundertprozentige Finanzierung (wie beantragt) durch die Stadt im Zuge der Gleichbehandlung mit den anderen Wehren geben.

Ausgezeichnet für 40 Jahre bei der Feuerwehr Bruck wurden: Dietmar Griebel, Georg Riesinger, Roland Heindl und Christian Griebel.

Themen Folgen