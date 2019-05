Feuerwehr Feldkirchen feiert ihren 140. Geburtstag

Plus Die Freiwillige Feuerwehr in Feldkirchen hat Grund zum Feiern. Vor genau 140 Jahren ist sie nach einem Großbrand gegründet worden und musste seitdem unzählige Male ausrücken.

Petrus meinte es gut mit der Freiwilligen Feuerwehr Feldkirchen, die bei Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen ihr 140-jähriges Bestehen mit einem bunten Programm zusammen mit vielen anderen Wehren, Vereinen und Gästen aus nah und fern feierte.

Der Festtag startete mit einem Weißwurstfrühstück, danach folgte der Festgottesdienst, den Stadtpfarrer Herbert Kohler zusammen mit Pfarrer Anton Tischinger und Diakon Josef Li Peng Cui abhielt. In einem fiktiven Dialog stellten die beiden Pfarrer ein Gespräch zwischen einem Engel und Gott nach – und die Zuhörer erfuhren, mit welchen „Zutaten“ Gott den Feuerwehrmann geschaffen hat: Stabil müsse er sein, um auch schweren Herausforderungen zu begegnen, Einfühlungsvermögen besitzen, schnell einsatzbereit sein und alles geben können – ganz schön viele Eigenschaften für einen Einzelnen. Deshalb funktioniere die Feuerwehrarbeit auch nur im Team, erklärte Pfarrer Kohler. Die Besucher des Gottesdienstes zeigten sich äußerst spendenbereit: 600 Euro kamen zusammen, die nun an ein Hilfsprojekt in Burkina Faso übergeben werden.

Die Sehensander Maibaumkinder hatten beim Fest der Feuerwehr ebenfalls einen Auftritt. Bild: Silke Federsel

Zum Festtag der Feuerwehr Feldkirchen gab es zahlreiche Glückwünsche

Natürlich gab es zum Festtag viele Glückwünsche und lobende Worte, unter anderem auch von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der den Feuerwehrleuten „Dank und Anerkennung“ für ihre Arbeit zollte. „Wenn es in einem Haus brennt, dann laufen wir hinaus, die Feuerwehrleute aber eilen hinein“, erklärte er. Das gelte auch für andere Katastrophen. So arbeiten sie etwa unermüdlich, um andere vor Hochwasser zu schützen oder aber helfen bei schweren Verkehrsunfällen. „Oftmals unter Gefahr für ihre Gesundheit und das eigene Leben setzen sie sich für die Bürger der Stadt ein und nehmen dabei auch psychische und seelische Belastungen in Kauf“, so der Oberbürgermeister.

Die Sehensander Musikanten spielten zur Unterhaltung der Gäste im Festzelt in Feldkirchen. Bild: Silke Federsel

Wie sich die Feuerwehr Feldkirchen im Laufe der Zeit entwickelte, stellten Kommandant Robert Reichart und Vorsitzender Paul Pettmesser gemeinsam vor, indem sie einen Blick in die Chronik gewährten. 1879 gründeten nach einem Großbrand einige engagierte Männer die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen, konnten durch Unterstützung eine gute Ausrüstung erwerben und ein Feuerwehrhaus errichten. Nach und nach wuchs die Feuerwehr und natürlich auch ihre Aufgaben, die neben dem Löschen von Feuern auch das Retten, Bergen und Schützen von Personen und Hab und Gut beinhalten. Viele größere und kleinere Einsätze bestanden die Feuerwehrleute gemeinsam und im Jahre 2003 konnte der Schlüssel zum neuen Feuerwehrhaus, zu dem die 58 Mitglieder der Ortswehr 5500 Arbeitsstunden beigesteuert hatten, übergeben werden.

Im vergangenen Jahr rückte die Feuerwehr Feldkirchen zu 35 Einsätzen aus

Auch im vergangenen Jahr war die Arbeit der Feuerwehr wieder sehr wichtig – die Kameraden aus Feldkirchen rückten zu 35 Einsätzen aus und halfen, wo immer nötig. Natürlich auch bei der Organisation von Festen, wie auch beim großen Jubiläumsfest. „Ohne euch wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich“, dankte Paul Pettmesser allen Beteiligten. Die Gäste durften sich dank der vielen fleißigen Helfer über ein gelungenes Programm freuen – mit einem großen Festzelt, in dem der Gartenbauverein Feldkirchen auch Kaffee und Kuchen servierte, mit einer Hüpfburg für die kleinen Gäste, Lichtgewehrschießen vom Schützenverein, einer Rettungsübung der Feuerwehr sowie Einlagen von den Sehensander Maibaumkindern und einer Square-Dance-Gruppe. Zur musikalischen Unterhaltung spielten die Sehensander Musikanten.