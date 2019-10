vor 21 Min.

Feuerwehr Untermaxfeld zieht noch heuer um

Das neue Feuerwehrhaus für die Freiwillige Wehr Untermaxfeld ist nahezu fertig. Nach den letzten Arbeiten will die Feuerwehr noch dieses Jahr umziehen. In dem Neubau stecken über 1000 Stunden Eigenleistung.

Bis Jahresende soll der Neubau im Königsmooser Ortsteil Stengelheim fertig sein. Warum der künftige Standort optimal ist.

Von Fabian Kluge

Noch deuten einige Baumaschinen und Paletten darauf hin, dass am neuen Feuerwehrhaus in Stengelheim gearbeitet wird. Dort soll – am besten noch in diesem Jahr – die Freiwillige Feuerwehr Untermaxfeld einziehen. Noch stehen aber einige Maßnahmen an, wie der Erste Kommandant Georg Bair anmerkt: „Es gilt jetzt, die Außenanlagen fertig zu machen. Dann folgen noch Trockenbau-, Flies- und Malerarbeiten.“

Wenn das Großprojekt, das insgesamt rund 1,4 Millionen Euro kostet, abgeschlossen ist, ist auch Königsmoos’ Bürgermeister Heinrich Seißler erleichtert. Die Arbeiten lägen im Zeitplan, wenn auch knapp, erklärt der Rathauschef: „Allerdings haben wir – anders als bei einer Schule oder einem Kindergarten – nicht den großen Zeitdruck.“ Mit dem Neubau endet eine lange Wartezeit für die Feuerwehr Untermaxfeld. 2014 beispielsweise musste Seißler die Helfer vertrösten: Die Schulsanierung hatte Vorrang. „Da waren die Mitglieder der Feuerwehr nicht begeistert und auch mal angefressen.“

Feuerwehr Untermaxfeld: Neuer Standort ist optimal

Daher zeigt sich Seißler umso glücklicher, dass der Neubau nun rundum „optimal“ ist – sowohl den Standort als auch die Möglichkeiten betreffend. Denn sollte die Feuerwehr in den kommenden Jahren räumlich aufstocken wollen oder Feuerwehren zusammengelegt werden müssen, wäre genug Platz für einen Anbau. „Außerdem ist an dem Standort nahe des Rathauses eine hohe Frequenz. Durch die Nähe zur Schule verbessert sich auch die Sicherheit für die Kinder, wenn da einmal etwas sein sollte“, argumentiert Seißler.

Damit der Neubau realisiert werden konnte, packten die Feuerwehrler selbst mit an. Über 1000 Stunden an Eigenleistung sammelten die Freiwilligen so über die Zeit. Egal ob beim Rohbau, dem Anstrich oder einigen Elektroarbeiten – die Feuerwehrler werkelten mit. Somit ist aktuell auch alles im Kostenrahmen. Seißler hat sogar noch einen Wunsch: „Wenn wir am Ende unter einer Million liegen würden, wäre das klasse. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen.“ Profitiert habe die Gemeinde auch von den fairen Preisen regionaler Handwerker-Firmen, gibt Seißler zu.

Feuerwehr Untermaxfeld: Platz für drei Fahrzeuge

Sowohl Kommandant als auch Bürgermeister sind sich einig, dass der Neubau dringend nötig wurde: „Es war baulich notwendig, vernünftige Hallen zu schaffen. Das ist uns jetzt gelungen. Der Standort in Stengelheim ist zukunftsfähig“, sagt der Rathauschef.

Auch wenn der Umzug schon im Dezember stattfinden soll, wird der Bau im Frühjahr 2020 eingeweiht. Er beinhaltet unter anderem einen großen Schulungsraum und bietet Platz für drei Fahrzeuge.

