vor 36 Min.

Feuerwehr bekommt Spezialmodul

Ausrüstung für Waldbrände kostet rund 31.700 Euro

Bereits im Juli dieses Jahres hatte sich der Kreistag mit der Spezialausrüstung für die Feuerwehren beschäftigt, mit der Wald- und Wiesenbrände bekämpft werden können. Damals wurden der Nutzen und die Notwenigkeit der Ausrüstung infrage gestellt. Im September gab das Gremium dann grünes Licht. In der Sitzung des Gremiums am Donnerstagnachmittag stand die konkrete Anschaffung der Waldbrandausrüstung auf der Tagesordnung. Es ging um die Vergabe der Aufträge an zwei Firmen, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten. Mit den beiden Modulen, die auf ein bestehendes Feuerwehrfahrzeug aufgesetzt werden können, will der Landkreis auf die zunehmende Trockenheit der vergangenen Jahre reagieren. Die Ausrüstung soll im Fall der Fälle jeder Feuerwehr im Landkreis zur Verfügung stehen.

Die Firma BAS Vertriebs GmbH gab mit einem Anschaffungspreis in Höhe von rund 26.600 Euro das günstigste Angebot für den einen Teil der Ausrüstung ab. Für den zweiten Teil geht der Auftrag an die Firma Denzel Fireequipment GmbH, die einen Preis von rund 27.300 Euro veranschlagt hatten. Wobei sich die Preise wohl noch etwas steigern werden, da das Angebot mit der verminderten Mehrwertsteuer berechnet wurde. Die Module werden aber wohl erst im Jahr 2021 geliefert, weshalb mit 19 Prozent Mehrwertsteuer gerechnet werden muss. Damit liegen die Gesamtkosten für Anschaffung bei rund 64.100 Euro. (wiel)

