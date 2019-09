18:30 Uhr

Feuerwehr rettet jungen Igel aus Abflussrohr

Dieser kleine Igel hat am Samstagnachmittag im Neuburger Stadtteil Bruck einen Großeinsatz ausgelöst.

Ungewöhnlicher Einsatz in Bruck: Ein kleiner Igel verirrt sich und benötigt Hilfe. Am Ende gibt es ein Happy End.

Von Fabian Kluge

Es ist schon dunkel, als Michaela Griebel aus Neuburg in ihrem Garten ein seltsames Geräusch hört: ein ganz helles Fiepen – wie ein kleiner Vogel, der nach seinen Eltern schreit. Die Suche mit der Taschenlampe blieb jedoch zunächst erfolglos.

Am nächsten Tag erspähte Griebel einen Igel. Die sind in ihrem Garten keine Seltenheit, schließlich wohnen unter ihrer Terrasse einige der stacheligen Säugetiere. Doch dass sich der Igel am helllichten Tag zeigte, ließ die Neuburgerin nichts Gutes vermuten: „Ich dachte, er ist krank. Aber als ich telefonisch Hilfe holen wollte, war er weg.“

Erst nach einiger Zeit fiel ihr auf, dass der Igel in ein Loch unter der Terrasse schaut. Das gehörte zu einem Blindrohr von einem Abfluss. Da Griebel einen wilden Garten hat, war das Loch zugewuchert. Als sie daraus erneut ein Fiepen hörte und der große Igel – vermutlich die Igelmama – Griebel sogar anfauchte, als sie sich näherte, war der Neuburgerin klar, was passiert sein musste. Ein Igeljunges war in das Rohr gefallen und kam nicht mehr alleine raus.

Die Feuerwehr buddelte sich eine Stunde lang bis zum Igel

Versuche, dem kleinen Säuger mit einem Stock oder einem Handtuch eine Kletterhilfe zu bieten, scheiterten. Über die Tierhilfe Jonathan wurde schließlich die Freiwillige Feuerwehr aus Neuburg verständigt, die auch gleich anrückte und buddelte.

„Das war recht schweißtreibend, weil wir mit Hilfe der Feuerwehr aus Bruck rund eine Stunde das Rohr freigeschaufelt haben“, erinnert sich Markus Rieß von der Neuburger Feuerwehr. Zunächst sei das Jungtier zwar nicht sichtbar gewesen, nach kurzer Zeit krabbelte es dann aber zügig aus dem Rohr. „Es war kleiner als meine Handfläche“, erinnert sich Griebel an den Einsatz.

Die Retter trugen den Igel schließlich wieder zurück zum Muttertier. Ungefähr vier Igel leben zurzeit in Griebels Garten. „Nach einem kurzen Fiepen war dann Ruhe“, sagt die Neuburgerin und lacht. Sie finde es nach wie vor unglaublich, dass die Feuerwehren sich so um das kleine Tier gekümmert haben. „Die Helfer waren wirklich mit Feuer und Flamme dabei.“ Und auch Markus Rieß wird den Einsatz wohl so schnell nicht vergessen: „Einen Igel haben wir wirklich nicht jeden Tag.“

