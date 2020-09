12:00 Uhr

Feuerwehreinsatz am Descartes-Gymnasium in Neuburg

Die Feuerwehr Neuburg war am Mittwochmittag am Decartes-Gymnasium im Einsatz.

Am frühen Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr an das Descartes-Gymnasium in Neuburg gerufen. Dort hatte sich in einem Chemiesaal Rauch entwickelt.

Mit mehreren Einsatzfahrzeugen rückte die Feuerwehr Neuburg am Mittwochmittag aus. In einem Chemiesaal am Descartes-Gymnasium hatte sich Rauch entwickelt. Wie die Feuerwehr mitteilt, verlief der Einsatz glimpflich. Der betroffene Gebäudekomplex wurde gelüftet. Verletzt wurde niemand. (nr)

