vor 19 Min.

Feuerwehreinsatz im Manchinger Ankerzentrum

Im Ankerzentrum in Manching hat eine Matratze gebrannt. Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist ausgerückt.

In einem Zimmer des Ankerzentrums in der Max-Immelmann-Kaserne ist am Sonntagmittag ein Brand ausgebrochen. Schuld war wohl eine elektrische Kochplatte.

Am Sonntagmittag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehren in der Max-Immelmann-Kaserne, nachdem dort ein Zimmerbrand ausgebrochen war. Die Feuerwehren aus Oberstimm, Zuchering und Unsernherrn rückten mit insgesamt 33 Einsatzkräften an. Wie sich herausstellte, hatte eine Matratze gebrannt.

Bewohner des Ankerzentrums haben die Matratze ins Freie geschafft

Die Bewohner der Unterkunft hatten die Matratze laut Polizei geistesgegenwärtig ins Freie geschafft, so dass lediglich die Matratze zu Schaden kam. Allerdings besteht bei einem Sicherheitsangestellten der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass eine elektrische Kochplatte auf der Matratze betrieben worden ist und diese dann wegen der Hitze Feuer gefangen hatte. Der Sachschaden wird mit 50 Euro beziffert. (nr)

