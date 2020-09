vor 29 Min.

Feuerwehreinsatz in Neuburg: Thuja-Hecke gerät in Brand

Im Neuburger Stadtteil Herrenwörth hat es am Sonntagvormittag einen Einsatz der Feuerwehr gegeben: eine Thuja-Hecke hatte Feuer gefangen. Was ist genau passiert?

Als ein Bewohner gerade mit der thermischen Unkrautbekämpfung in seinem Garten beschäftigt war, entzündete sich eine nahe gelegene Thuja-Hecke. Wie die Feuerwehr mitteilt, stand auch noch die Gasflasche eines Gasgrills in unmittelbarer Nähe. Trotzdem ging die Sache glimpflich aus.

Einsatz der Feuerwehr in Herrenwörth: Eine Thuja-Hecke hatte gebrannt

Die Gasflasche konnte vom Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Durch das in einer Thuja Hecke enthaltene ätherische Öl breitete sich das Feuer dennoch sehr schnell in beide Richtungen aus, heißt es weiter. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr begannen die Nachbarn gemeinsam mit den ersten Löschversuchen. Wasser war wegen zweier Swimmingpools genügend vorhanden, schreiben die Einsatzkräfte in ihrem Bericht.

Inzwischen hatte sich ein weiterer Brand in einem Apfelbaum gelegt. Durch den Funkenflug gelang Glut in eine teils morschen Apfelbaum. Die Feuerwehr löschte die beiden Feuerstellen dann endgültig. (nr)

