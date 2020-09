10:32 Uhr

Feuerwehreinsatz in Neuburg wegen eines defekten Rauchmelders

Wegen eines defekten Rauchmelders rückte die Feuerwehr in Neuburg aus.

Ein Zeuge hatte einen Rauchmelder gehört. Daraufhin rückte die Neuburger Feuerwehr an.

Einem aufmerksamen Zeugen war am vergangenen Freitag gegen 11.15 Uhr ein ausgelöster Rauchmelder in einem Einfamilienhaus an der Neuburger Herrenstraße aufgefallen. Er alarmierte daraufhin die Rettungskräfte und die Feuerwehr gelangte schließlich über ein gekipptes Fenster ins Haus.

Bei der anschließenden Absuche im Objekt stellte sich laut Polizei jedoch heraus, dass einer der angebrachten Rauchmelder aufgrund eines Defekts ausgelöst hatte. (nr)

