16:30 Uhr

Feuerwehren rücken zum Großeinsatz nach Ortlfing aus

Acht Ortsteilwehren aus der Marktgemeinde Burgheim proben an der Biogasanlage ein herausforderndes Szenario. Was es für den Ernstfall zu lernen gab.

Von Peter Maier

„Selbst die Feuerwehr, benötigt Wasser sehr,“ sangen einst „Die Poheiros“ in den 60ern in einer lustigen Hommage auf das segensreiche Nass. Doch wenn das wichtigste Feuerlöschermittel bei der Brandbekämpfung zur Mangelware wird, hat der Spaß sein Ende gefunden. Hilf- und erkenntnisreich war deshalb vor Kurzem eine Großübung der acht Burgheimer Ortsfeuerwehren unter der Einsatzleitung des Ortlfinger Kommandanten Markus Habermeier.

Gefunden und gerettet haben diese Floriansjünger eine vermisste Person in der Ortlfinger Biogasanlage. Zum Glück war es nur ein Dummy. Bild: Peter Maier

Der Kommandant hatte eine ziemlich ambitionierte Aufgabe zu meistern. Das Szenario: In der örtlichen Biogasanlage gab es eine Verpuffung mit Gasentwicklung, Explosionsgefahr und zwei Personen werden vermisst. Neben den Wehrleuten aus der Marktgemeinde rückte auch die Unterstützungsgruppe für die örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) unter der Leitung von Stefan Kober von der Freiwilligen Feuerwehr Obermaxfeld sowie die Helfer vor Ort (HVO) aus. Vor allem die UG-ÖEL sollte sich für Markus Habermeier als wertvoller Helfer erweisen, denn er musste noch nie einen Einsatz mit acht Feuerwehren koordinieren.

Beim Großeinsatz der Feuerwehren gab es ein Problem

Die Freiwillige Feuerwehr Ortlfing-Biding besitzt lediglich eine nicht mehr ganz neue Tragkraftspritze, die in einem Anhänger von 1961 untergebracht ist und der wiederum per Traktor zum Einsatzort gezogen wird. Da die Biogasanlage außerhalb des Ortes liegt, mussten die Schlauchtrupps der insgesamt 97 Einsatzkräfte eine „lange Leitung“ zur Einsatzstelle aufbauen. Dies beherrschten die Floriansjünger bestens, doch dann offenbarte sich ein anderes Problem. Der angestaute Vohbach lieferte nicht genügend Wasser. Grund dafür ist die rege Bautätigkeit eines Bibers in Biding. Als die Wehrleute das fehlende Wasser zusätzlich dem öffentlichen Netz entnehmen wollten, reichte die nötige Menge nicht aus. An der Biogasanlage selbst bildete die Straßer Wehr einen „Wasserriegel“ und Andreas Egger von den Burgheimern bediente einen Wasserwerfer. Gruppenführer Andreas Steiner wies seine Atemschutzträger an, zwei vermisste Personen in der Biogasanlage zu suchen und zu retten. Zum Glück waren es nur „Dummies“.

Mit einem Wasserwerfer bekämpfte Andreas Egger den angenommenen Brand. Bild: Peter Maier

Nach einer Stunde hieß das Kommando „Wasser halt“ und es ging zur Besprechung über. Kreisbrandinspektor Peter Meyer aus Ehekirchen wies auf die „Künstlichkeit“ einer solchen Großübung im Vergleich zur Realität hin. In Wirklichkeit wäre der Brand einer Biogasanlage doch eine Herausforderung. Burgheims Gruppenführer Andreas Steiner, der mit seinen Wehrleuten am Einsatzort sowohl den angenommenen Brand bekämpfte als auch die Personen rettete, hielt einen Einsatzplan am Objekt für nötig und sprach auch das Problem mit der Wassermenge an. Ortlfings Kommandant Markus Habermeier bekannte, dass es für ihn neu war, an drei Funkgeräten zu hantieren und ortsgebunden zu bleiben. Dabei habe ihn die UG-ÖEL wertvoll unterstützt. Für die bemerkte Stefan Kober, dass beide Teile aus der Übung lernen. Aus langjähriger Kommandantentätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Obermaxfeld wisse er: „Führen von vorne ist gut, aber von hinten besser.“ Die UG-ÖEL habe die gesamte Übung dokumentiert und sogar eine Drohne eingesetzt.

Nachdem die Großübung auch noch in den einzelnen Abschnitten besprochen war, trafen sich die Einsatzkräfte abschließend in der Ortlfinger Dorfschänke, der ehemaligen Schule, zu einer verdienten Brotzeit.

