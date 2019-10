18:51 Uhr

Feuerwerksverbot in der Ingolstädter Altstadt

In der Ingolstädter Altstadt wird es in diesem Jahr kein Feuerwerk geben. Das hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen.

Der Stadtrat hat sich für ein Böllerverbot in der Ingolstädter Innenstadt an Silvester ausgesprochen.

Von Luzia Grasser

In der Ingolstädter Innenstadt wird es in diesem Jahr an Silvester kein Feuerwerk geben. Der Stadtrat hat sich am Donnerstag mit einer Gegenstimme dafür ausgesprochen, innerhalb des Grüngürtels und im Süden begrenzt von der Donau Silvesterraketen und Böller zu verbieten. Rechtsreferent Dirk Müller hat in seiner Vorlage nicht nur auf den Müll und die Luftverschmutzung hingewiesen, sondern auch auf eine mögliche Brandgefahr, die die Feuerwerkskörper in der dicht bebauten historischen Altstadt darstellen.

Im Sommer hat es ein Feuer im Ingolstädter Münster gegeben

Nicht nur an das Feuer in der Pariser Notre Dame dürften sich einige wieder erinnert haben, als die Diskussionen um ein Feuerwerksverbot in der Altstadt losgingen. In diesem Sommer musste die Feuerwehr auch zum Ingolstädter Münster ausrücken. Zwar war es nur ein kleiner Brand, der in der Kirche ausgebrochen war, doch die Frage stand im Raum: Was wäre wenn... Immerhin zählt der Dachstuhl des Münsters zu den größten mittelalterlichen Dachwerken Süddeutschlands.

Auch schon bislang durfte im Umfeld des Münsters kein Feuerwerk abgebrannt werden, das gleiche galt für Krankenhäuser, Altenheime oder historische Gebäude. Insgesamt existieren in der Ingolstädter Altstadt schon jetzt laut Müller 14 lokale Verbotszonen (unter anderem um die acht Kirchen und das Neue Schloss), an denen in unmittelbarer Nähe ein Verbot gilt. Die Stadt will nun die gesamte Altstadt mit ihren engen Gassen zu einer einzigen Verbotszone zusammenfassen, damit diese auch für die Polizei leichter zu kontrollieren ist. In der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr wird es in der Verbotszone ein generelles Mitführverbot von Raketen und Böllern geben.

In Ingolstadt fällt an Silvester das Zehnfache des durchschnittlichen Müllaufkommens an

Neben gesundheitlichen Aspekten durch die Feinstaubbelastung führt Müller zudem das Müllaufkommen an, das die städtischen Mitarbeiter an jedem Neujahrsmorgen zu beseitigen haben – immerhin das Zehnfache eines normalen Arbeitstags. „Aber es ist nicht so, dass wir Spaßverderber sein wollen“, sagt Müller. Ein generelles Verbot hält er für eine „Bevormundung der Bevölkerung“.

Nicht zur Verbotszone gehört die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Altstadt und Brückenkopf. Zur Diskussion steht allerdings noch der Fußgängersteg über die Donau zum Klenzepark. Zum einen aus Sicherheitsgründen, zum anderen aus Umweltgründen. So mancher Stadtrat hat Bedenken, dass von dort der Müll in der Donau landen könnte.

Als Alternative zum Feuerwerk hat die SPD eine Lasershow angeregt. Dazu müsste es allerdings Sponsoren geben.

In der Neuburger Altstadt existiert bereits ein entsprechendes Verbot in der oberen Altstadt. Nach Auskunft von Hubert Scharpf von der Neuburger Polizei habe es seines Wissens in den vergangenen Jahren auch keine Verstöße gegen dieses Verbot gegeben.

