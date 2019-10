vor 50 Min.

Fieranten gesucht

Für Weihnachtsmarkt und Schlossweihnacht

Der traditionsreiche Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz geht heuer in seine 37. Runde und erfreut sich mit seinem facettenreichen Angebot großer Beliebtheit. Mit mehr als 20 Ständen, Aktionsbühne und dem Publikumsmagneten EisArena ist der Markt bestens bestückt. Aufgrund der krankheitsbedingten Absage eines Standbetreibers suchen die Veranstalter jetzt noch kurzfristig Ersatz. Gleiches gilt für die vom Verkehrsverein durchgeführte Schlossweihnacht.

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz geht es konkret um die Belegung einer sogenannten Wechselhütte in der Zeit von 28. November bis einschließlich 8. Dezember. Von da an bis zum Heilig Abend ist besagte Hütte wieder mit anderen Betreibern belegt. Gesucht wird für die betreffenden elf Tage ein Fierant, der ein Angebot zu den Themen Weihnachten, Kunsthandwerk, Bastelarbeiten, Geschenkartikel oder Ähnliches anbieten kann. Gerne sind auch Gewerbetreibende gesehen, die während des Marktes handwerkliche Tätigkeiten verrichten (etwa Glasbläser, Töpfer). Nicht zuletzt können sich auch Vereine etwas einfallen lassen und sich attraktiv präsentieren. Die entsprechende Verkaufshütte wird gegen ein geringes Entgelt gestellt.

Interessenten können sich an die Stadt Neuburg, Angelika Burghart, Amalienstraße 54, Telefon 08431/55-321 (E-Mail: angelika.burghart@neuburg-donau.de) wenden.

Der Verkehrsverein „Freunde der Stadt Neuburg“ sucht ebenfalls

aufgrund von krankheitsbedingten Absagen Fieranten, Kunsthandwerker, Hobbykünstler und so weiter, die ihre Künstler- oder Handwerkswaren an der „Neuburger Schlossweihnacht“, im Neuburger Schloss (Große Dürnitz oder Nordflügel) feilbieten möchten. Anfragen können an den Vorsitzenden des Verkehrsvereins, Friedhelm Lahn, Telefon 01775577621 (E-Mail: info@verkehrsverein-neuburg.de) gerichtet werden. (nr)