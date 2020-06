vor 18 Min.

Finale Runde im Hofgarten

Stände von Donnerstag bis Sonntag

Es war der erste, vorsichtige Versuch nach der coronabedingten Zwangspause und erfreulicherweise ein schöner Erfolg. Das Projekt „Hofgarten to go“ wurde an den vergangenen beiden Wochenenden gut angenommen und ist damit ein kleiner Lichtblick für die beteiligten Neuburger Schaustellerfamilien, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Neuburg. Aufgrund der guten Resonanz geht es am kommenden Wochenende in die finale Runde. Von morgen, Donnerstag, 11. Juni, bis Sonntag, 14. Juni, gibt es vorerst letztmals bekannte Volksfestschmankerl im Herzen der Neuburger Innenstadt.

Wie der Name „Hofgarten to go“ schon verrät, sind die facettenreichen Speisenangebote vor allem für die Mitnahme gedacht. In beschränktem Maß ist jedoch auch der Verzehr vor Ort möglich. Der weitläufige Hofgartenbereich mit seinen zahlreichen Verweilmöglichkeiten eignet sich ideal für einen angenehmen Aufenthalt unter deutlicher Abstandswahrung.

Ein Besuch lohnt sich allemal, locken doch Schmankerl wie Steaksemmel, Bratwürstel, Rahmfladen, Süßwaren aller Art sowie feine französische Crepes und Softeis. Die Stände haben täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. (nr)