Pläne für Mehrgenerationenhaus scheitern

Das BRK gibt das Projekt am Schwalbanger auf. Welche Gründe dazu geführt haben

Die vergangenen Wochen waren für den BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen turbulent. Wie berichtet, stellten sich für die Verantwortlichen besondere Herausforderungen, um das geplante Mehrgenerationenhaus am Schwalbanger zu verwirklichen. Nun hat der Vorstand des BRK-Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen in seiner Sitzung am 15. Juni beschlossen, das Projekt aufzugeben, schreibt das BRK in einer Pressemitteilung.

Bernhard Gmehling und Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann berichteten über die Herausforderungen, die zu bewältigen gewesen wären. Insbesondere die Gesamtheit aller Risiken und die finanziellen Belastungen haben die Entscheider dazu bewegt, das Vorhaben nicht zu realisieren. „Das Projekt wäre für Neuburg einzigartig gewesen. Neben dem guten Betriebskonzept hätten wir für Neuburg ein interessantes und notwendiges Angebot geschaffen“, erklärt BRK-Vorsitzender Gmehling. Nach der Kostenberechnung des Architekten müssten für das Vorhaben 5,7 Millionen Euro Baukosten eingeplant werden. Für die Bewertung des Gesamtprojekts wurden noch die Erschließung des Grundstücks, die Einrichtung und Ausstattung berücksichtigt. Aufgrund der derzeitigen Baukostenentwicklung wurden darüber hinaus zehn Prozent Baukostensteigerungen während der Bauphase eingesetzt, sodass die Gesamtinvestition mit 6,9 Millionen Euro veranschlagt wurde.

Für die Realisierung des Projekts wurden vom BRK Förderungen beim Landesamt für Pflege für die Tagespflege und bei der Regierung von Oberbayern für die Kindertagesstätte beantragt. Unter der Annahme, dass sämtliche Förderungen gewährt werden, müsste der Kreisverband aus sämtlichen anderen Betätigungsfeldern jährlich etwa 110.000 Euro für die kommenden 20 Jahre aufbringen, um die Belastungen aus der Finanzierung und des Erbpachtvertrags zu decken. Die gemeinnützige Ausrichtung des Kreisverbands und die damit verbundene geringe Ertragskraft lässt eine solche Quersubventionierung nicht zu und würde die Handlungsfähigkeit des BRK im Landkreis in besonderem Maße und über sehr lange Zeit belasten, heißt es. Der BRK-Kreisverband verfügte nicht über entsprechendes Eigenkapital.

Aufgrund der geplanten 81 Betreuungsplätze rechneten die Stadt und das BRK mit einer Förderung von drei Millionen Euro durch die Regierung. Die Förderzusage lautete abschließend auf 2,1 Millionen Euro und brachte somit eine Förderlücke von rund 900.000 Euro, die das BRK durch einen Kredit hätte finanzieren müssen. Rücksprachen mit der Regierung zeigten auf, dass neben den Platzzahlen die förderfähigen Flächen für die Gewährung der Finanzmittel ausschlaggebend sind. Die Betreuungsplätze würden eine maximale Fläche von etwa 630 Quadratmeter rechtfertigen. Die eingereichten Pläne wiesen zwar in etwa 790 Quadratmeter auf, von denen durch die Regierung nur 430 Quadratmeter als förderfähig anerkannt wurden.

Elfriede Müller, stellvertretende Vorsitzende, bedauert, dass neben den vielen Stunden der Planung vor allem die Begegnungsmöglichkeiten zwischen Jung und Alt nicht angeboten werden können. „Wir sind fest davon ausgegangen, dass sich die Kinder und Senioren gegenseitig unterstützen und vor allem Lebensfreude bringen. Das können wir jetzt nicht mehr anbieten.“ Die Stadt hatte im Vorfeld der BRK-Vorstandssitzung sämtliche Anstrengungen unternommen, um das Vorhaben zu unterstützen und trotz hoher Förderlücke zu ermöglichen, heißt es. In seiner Sitzung vom 18. Mai hat der Stadtrat beschlossen, die Förderlücke von 900.000 Euro, die Erschließung sowie den anteiligen Erbpachtzins im Rahmen der Trägervereinbarung zu 80 Prozent als Zuschüsse zu decken. Vor allem Johann Habermayer, Frau Hartmann und Herr Häckl haben sich für die Unterstützung stark gemacht und den Stadtrat vom Vorhaben überzeugt. „Die Unterstützung durch die Stadt wäre enorm gewesen und ich bedanke mich bei allen, die das Projekt in so wohlwollender Weise vorangetrieben haben“, so Kreisgeschäftsführer Gutmann.

Zudem bestand hoher Zeitdruck. Im Rahmen der Fördergenehmigung durch die Regierung für die Kindertagesstätte war ein Baubeginn bis 27. August 2021 vorgeschrieben, ansonsten würden 744.000 Euro Förderung entfallen. Nun einfach mit dem Bau beginnen war nicht möglich. Dies hätte die Förderung der Tagespflege mit einer Höhe von 375.000 Euro gefährdet, da die Maßnahme erst nach der Förderzusage begonnen werden darf. Um einen vorzeitigen Baubeginn durch das Landesamt für Pflege zu erreichen, ist eine Genehmigung durch den BRK-Landesverband unerlässlich. Das Gremium des BRK-Landesverbandes ist ehrenamtlich und genehmigt derartige Projekte mit einer Antragsfrist von acht Wochen. Diese Frist ist bereits vor dem Zugang des Förderbescheids der Regierung von Oberbayern abgelaufen. „Die Risiken steigender Baukosten sind derzeit nicht absehbar und würden unseren BRK-Kreisverband sehr belasten“, so Günther Schalk, Zweiter stellvertretender Kreisvorsitzender.

Kreisgeschäftsführer Gutmann bedankt sich bei allen Rotkreuzlern, die bei der Planung und Bewertung tatkräftig mitgeholfen haben, vor allem Vorstandsmitglieder Dieter Koschmieder in seiner Funktion als Schatzmeister und Stefan Eikam, der als Justiziar bei den vorbereitenden Vertragsverhandlungen mitgewirkt hat und Bernhard Gmehling, der das Vorhaben nach allen Kräften unterstützt hat, heißt es. (nr)