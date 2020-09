00:30 Uhr

Finanzielle Hilfen in der Ausbildung jetzt auch online

Beim Landratsamt können Leistungen zur Ausbildungsförderung auch im Internet beantragt werden

Weil man in der Ausbildung oftmals nicht das große Geld verdient, gibt es verschiedene Förderungen, die Betroffenen finanziell unter die Arme greifen. Sie sorgen für mehr Chancengleichheit und einen gerechten Zugang zu Bildung: Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen bietet nun die Möglichkeit an, Leistungen zur Ausbildungsförderung auch online zu beantragen. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung hervor.

Die digitale Antragstellung setzt allerdings eine Online-Ausweisfunktion voraus. Wer über einen entsprechenden Ausweis verfügt, stellt seinen Antrag wie folgt: Zunächst die Internetseiten des betreffenden Landratsamtes unter www.neuburgschrobenhausen.de aufrufen, dann das Bürgerservice-Portal anklicken und über die weiterführenden Links den gewünschten Antrag aufrufen, um ihn auszufüllen und zu versenden.

Wie das Landratsamt berichtet, seien die Online-Formulare auch für all diejenigen sinnvoll, die keine Möglichkeit haben, verbindliche Anträge bei Behörden im Internet zu stellen. „Bei der Antragstellung wird nämlich angezeigt, welche Felder unbedingt ausgefüllt werden müssen“, heißt es in dem Pressebericht weiter. Zudem erhielten die Nutzer wertvolle Hinweise und Erläuterungen. Der ausgefüllte und ausgedruckte Antrag kann unterschrieben und mit den erforderlichen Anlagen an das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen, Ausbildungsförderung, Platz der Deutschen Einheit 1, in 86633 Neuburg an der Donau, geschickt werden.

Wegen der Corona-Pandemie ist es weiter erforderlich, im Fall einer persönlichen Vorsprache vorher einen telefonischen Termin mit dem zuständigen Sachbearbeiter zu vereinbaren. Rückfragen zu den Leistungen zur Ausbildungsförderung können per E-Mail an kommunalwesen@lra-nd-sob.de oder telefonisch an 08431/57-115 (Buchstaben von A bis E) und 08431/57-310 (ab dem Buchstaben F bis Z) gerichtet werden. (nr)

Die Sprechzeiten des Landratsamts sind von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag zusätzlich von 14 bis 16 Uhr.

