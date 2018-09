13.09.2018

Finger bei der Arbeit abgetrennt

25-Jähriger schwer verletzt

Großmehring Am Dienstag kam es in einer Produktionsfirma im Interpark zu einem Betriebsunfall, bei dem ein Arbeiter an der Hand verletzt wurde. Das meldet die Polizei. Kurz vor 12 Uhr war – den weiteren Angaben der Polizei zufolge – ein 25-jähriger Ingolstädter an einer Blechbearbeitungsmaschine beschäftigt gewesen. Bei den Arbeiten an der Maschine verhakte sich der Handschuh seiner rechten Hand dann in dem Gerät. In der Folge wurde die Hand in die Maschine gezogen. Hierbei wurde dem Ingolstädter ein Teil des kleinen Fingers abgetrennt und der Ringfinger gequetscht. Nachdem die Hand des Mannes von der Feuerwehr aus der Maschine befreit werden konnte, wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Murnau geflogen. Ein Fremdverschulden konnte die hinzugerufene Polizei ausschließen. (nr)

