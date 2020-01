18.01.2020

Fischer bleiben lieber unter sich

Mitglieder des Rennertshofener Vereins lehnen Ausgabe von Gastkarten ab. Vorsitzender erinnert an die Pflichten der Müllentsorgung

Von Michael Geyer

Dass es immer schwieriger wird, Leute für die Arbeit in der Vereinsführung zu finden, erfuhren die Mitglieder des Fischereivereins Rennertshofen in der Generalversammlung in der Bertoldsheimer Schlossgaststätte. Vorsitzender Klaus Zawinell begrüßte dazu 78 Mitglieder. Der Verein hat derzeit 143 Aktive, davon 81 aus der Marktgemeinde. Weiter zählen noch 14 Jugendliche und 77 Passive dazu. Alljährlich können 145 Fischereierlaubniskarten ausgegeben werden. Dieses Kontingent reicht jedoch nicht aus, denn derzeit stehen zehn Personen auf der Warteliste, um als Aktive aufgenommen zu werden. Wie sich in der lebhaften Diskussion zeigte, sind die Fischer bestrebt, unter sich zu bleiben, denn die Mehrheit sprach sich dafür aus, auch in Zukunft keine Gastkarten anzubieten.

Klaus Zawinell erinnerte an zahlreiche Vereinsaktivitäten: Höhepunkt war wieder das Königsfischen, bei dem sich Vorjahressieger Bernd Seitz mit einem prachtvollen Hecht erneut die Königswürde erangelte. Auch Jungfischer Pascal Juen schnappte sich zum zweiten Mal die Siegertrophäe, nachdem er es den „Alten“ mit einem 9700 Gramm schweren Karpfen gezeigt hatte. Das Königsfischen mit Fängen von Hecht, Zander, Aal, Karpfen, Brachse und Schleie habe auch gezeigt, dass die beiden Seen ein breites Artenspektrum aufweisen, meinte der Vorsitzende. Gut angenommen wurden auch das Forellenfischen am Palmsonntag, das Hechtfischen am 1. Mai und das Forellenfischen im Herbst. Im Vorjahr stand auch die Einweihung der Fischerhalle in Treidelheim an, die allerdings schwach besucht war. Der Verein hat sich dort auf einem von der Gemeinde gepachteten Grundstück in Eigenregie eine Halle errichtet, wo er seine Gerätschaften unterbringen kann.

Wie aus dem Bericht von Kassier Ronald Kelsch zu erfahren war, wurden dafür 42.000 Euro investiert. Zawinell dankte der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit bei der Grundstückssuche und dafür, dass der Markt Rennertshofen den Fischern die zwei Seen 2a und 3a bis zum Jahre 2030 zum selben Pachtpreis wie bisher überlässt.

Die Komplimente erwiderte Bürgermeister Hirschbeck in seinem Grußwort, in dem er den Fischern für die gute Gewässerpflege dankte. Durch ihr Wissen über Flora und Fauna, das sie sich beim Erwerb des Fischereierlaubnisscheins aneigneten, leisteten die Fischer einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Hirschbeck lobte auch die gute Jugendarbeit mit attraktiven Angeboten, von der Jugendleiter Willi Maillinger berichtet hatte. Dass sich nicht alle Angler an die Spielregeln halten, wurmte den Vorsitzenden allerdings gewaltig. „Vergessene“ Wurmschachteln und Maisdosen sprächen eine deutliche Sprache, erinnerte Zawinell an die Pflicht zur Müllentsorgung. Doch gab es auch viel zu loben: Mit dem Makrelengrillen am Karfreitag trügen die Fischer zum positiven Erscheinungsbild des Vereins bei, sagte Zawinell. Auch Arbeitseinsatzleiter Stefan Knoll war mit der Pflichterfüllung der Aktiven zufrieden. Von 101 Mitgliedern wurden über 900 Arbeitsstunden geleistet, viele erbrachten weitaus mehr als das Soll von sechs Stunden.

Auch Gewässerwart Jörg Stachel war mit der Hilfe zufrieden, die er beim Abfischen des Stepperger Dorfweihers erfuhr. Dort zieht der Verein 500 junge Zander groß. Die Fangergebnisse aus 2019 waren besser als in den Vorjahren. Insgesamt wurden auf den 138 abgegebenen Fangblättern 713 Fische mit einem Gesamtgewicht von 1062,5 Kilo verzeichnet. Schlechter sieht es bei der Ussel aus: Dort wurde nur ein Sechstel der ausgegebenen Fangblätter genutzt und 33 gefangene Fische mit einem Gewicht von 12,9 Kilo aufgeführt. Wegen der hohen Ausgaben für die neue Halle verzichtete der Verein größtenteils auf den Kauf von Besatz. Lediglich 250 Kilo Forellen wurden eingesetzt und aus dem Stepperger Weiher wurden Fische mit einem Gesamtgewicht von 170 Kilo eingesetzt. Die Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeister Hirschbeck gestalteten sich etwas schwierig, weil sich nicht gleich für alle Ämter Kandidaten fanden. Doch am Schluss brachte man doch wieder einen Vorstand zusammen.

