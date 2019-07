vor 53 Min.

Fischerstechen: Der Pokal bleibt in Stepperg

Lokalmatador Florian Hirschinger von Stepperg I (rechts) zwingt den Tegernseer Sebastian Hofmann beim Fischerstechen auf dem Antonibergfest vom Podest auf der Zille in die Donau.

Die Lokalmatadore überzeugen in Stepperg beim Fischerstechen und holen den Sieg.

Von Michael Geyer

„Der Wanderpokal kehrt in seine Heimat zurück“, freute sich Anton Riedl, der Ehrenvorsitzende der Stepperger Fischerstecher, der den Pokal 2018 gestiftet hatte. Mit ihm jubelten auch die Stepperger Fischerstecher, die dank einer bravourösen Leistung den Donauwörthern beim Stechen am Samstag auf dem Antonibergsee die Trophäe wieder abgejagt hatten.

Die fünf Teams traten in einer Gruppe gegeneinander an

Da die Mannschaft aus Laufen kurzfristig absagen musste, traten die fünf Teams in einer Gruppe jeder gegen jeden an. Der Laufener Florian Treitinger war jedoch trotzdem gekommen und startete mit der Neuburger Mannschaft. Auch Noah Brückner aus Stepperg half bei den Nachbarn aus. Es waren spannende und faire Kämpfe und das Schiedsgericht mit dem Stepperger Uli Zech, dem Neuburger Oliver Gubo und dem Donauwörther Michael Jall musste die Stecher nur selten ermahnen, sich mit breiter Brust dem Gegner zu stellen und die Lanze am Körper zu halten.

Bei der Siegerehrung gab es nur strahlende Gesichter. In der Mitte mit dem großen Wanderpokal der Stepperger Jürgen Heckl, daneben (vorne nach rechts) die Mannschaftsvertreter von Stepperg I, Neuburg, Stepperg II, dann Bürgermeister Georg Hirschbeck und Vorsitzender Johannes Kugler. Von der Mitte nach links die Mannschaftsvertreter von Donauwörth, dann Stecherkönig Peter Heckmeir und der Vertreter vom Tegernsee. Bild: Michael Geyer

Weil die Fischerstecher alles perfekt vorbereitet und auch an Zelte für die Zuschauer gedacht hatten, spielte das wechselhafte Wetter keine Rolle. Die Recken auf den wackligen Zillen konnte das Nass von oben sowieso nicht beeindrucken. Zum Glück blieben sie heuer – im Vorjahr musste ein Stecher ins Krankenhaus gebracht werden – abgesehen einiger blauer Flecken von größeren Verletzungen verschont. Die Veranstalter waren aber wieder auf alle Eventualitäten vorbereitet: Nicht nur ein Rettungswagen und ein Rüstwagen des Roten Kreuzes standen bereit, auch die Neuburger Wasserwacht war mit einem Einsatzwagen vor Ort.

Vom Donaudamm aus konnten die Zuschauer die Wettkämpfe mitverfolgen

Vom Donaudamm aus konnten die Zuschauer die spannenden Kämpfe sehr gut beobachten und merkten bald, dass sich die Mannschaft von Stepperg I mit Steuermann Johannes Riedl und den fünf Stechern Markus Sauer, Florian Hirschinger, Andreas Ottinger, Benedikt Grohmann und Jürgen Heckl sehr viel vorgenommen hatte. Bereits im ersten Durchgang gegen die heimische Nachwuchsmannschaft Stepperg II mit Steuermann Werner Kühbacher und den Stechern Peter Koller, Tobias Schnabel, Michael Zerbe, Fabian Schnabel und Hannes Rehm holte sich Stepperg I satte 18 von 20 möglichen Punkten. Im zweiten Kampf gegen Tegernsee konnte die Heimmannschaft weitere 16 Punkte verbuchen. Besonders spannend waren dann die weiteren Vergleiche gegen die Mitfavoriten Donauwörth und Neuburg. Auch hier blieb Stepperg I Sieger, gewann gegen Neuburg mit 16:4 Punkten und hielt die Donauwörther mit knappen 11:9 Punkten in Schach. Am Ende standen 59 Punkte auf dem Konto und Stepperg I erhielt bei der Siegerehrung, die Vorsitzender Johannes Kugler zusammen mit seinem Vorgänger Anton Riedl und Bürgermeister Georg Hirschbeck vornahm, nicht nur den Siegerpokal, sondern auch den Wanderpokal. Die Donauwörther kamen mit 51 Punkten auf Platz zwei, gefolgt von den Neuburgern mit 30 Punkten. Tegernsee erkämpfte sich 26 Punkte und auch die Nachwuchsstecher von Stepperg II beeindruckten mit zwölf Guten.

Recht eng ging es beim Kampf um den Titel des Stecherkönigs zu: Weil sowohl der für Neuburg startende Florian Treitinger als auch der Donauwörther Peter Heckmeir je 16 Punkte erkämpft hatten, wurde ein Stechen ausgetragen, das Heckmeir für sich entschied. Er erhielt den Pokal des Stecherkönigs. Knapp hinter den beiden folgten Benedikt Grohmann von Stepperg II, Philipp Heckmeir (Donauwörth) und Simon Weiß (Tegernsee) mit jeweils 14 Punkten. Nach über 20 aktiven Jahren verabschiedeten die Stepperger Andreas Ottinger mit einem Erinnerungspokal.

