17:11 Uhr

Fliegerarzt aus Neuburg: Wie schützt man die Truppe im Baltikum vor Corona?

Immanuel R. ist Oberfeldarzt im Neuburger Geschwader, seit Januar aber im Einsatz im Baltikum. Im Interview berichtet er, wie groß das Problem durch Covid-19 ist.

Der 34-jährige Oberfeldarzt Dr. med. Immanuel R. ist in seiner Heimat der Erste Fliegerarzt im Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. Er trägt seit Mitte Januar dieses Jahres bei der NATO-Mission Verstärkung Air Policing Baltikum die medizinische Verantwortung für alle Angehörigen. Es ist nicht nur der tägliche Flugbetrieb sowie die ärztliche Versorgung aller deutschen Soldaten, vielmehr ist auch die aktuelle Covid-19-Pandemie eine ganz besondere Herausforderung.

Was unterscheidet den normalen Arzt von einem Fliegerarzt?

Immanuel R.: Zusätzlich zu meiner Ausbildung als Facharzt für Allgemeinmedizin habe ich eine Ausbildung speziell für Flugmedizin durchlaufen. Das bedeutet, dass ich nicht nur theoretisch, sondern auch am eigenen Leib die verschiedenen Kräfte und Auswirkungen, die bei einem Flug auf die Luftfahrzeugbesatzung einwirken, erfahren durfte.

Was ist die Besonderheit, als Arzt die NATO-Mission VAPB zu begleiten?

R.: Hier in Ämari bin ich nicht nur Fliegerarzt, sondern hier in Estland bin ich der leitende Sanitätsoffizier. Zusätzlich bin ich Truppenarzt und betreue neben dem fliegenden Personal auch alle Soldaten des Einsatzkontingentes. Ich mache das natürlich nicht alleine, wir sind hier ein dreiköpfiges Team mit Flugmedizinischen Assistenten und einem Sanitätsfeldwebel, die zusätzlich auch Physiotherapeutin ist.

Klingt umfangreich.

R.: Ja, das stimmt. Weiterhin bin ich dafür verantwortlich, dass ich, wenn Angehörige des Kontingentes aus medizinischen Gründen repatriiert werden muss, also nach Deutschland ausgeflogen werden soll, dieses koordiniere. Hier muss ich zum einen bewerten, ob der Patient überhaupt flugtauglich ist und wie er transportiert werden kann. Ich lege dann die Maßnahmen für den Flug fest und informiere den Piloten und die Besatzung des Flugzeuges, um den Patienten unbeschadet nach Hause zu bringen.

Ist Covid-19 ein Problem?

R.: Ein großer Vorteil war in diesem Zusammenhang, dass wir als Kontingent geschlossen eine 14-tägige isolierte Unterbringung noch in Deutschland hatten. Diese erleichtert die medizinische Betreuung hier in Estland ungemein. Wir können sicher sein, dass wir keinen Corona-Fall mit nach Estland gebracht haben und alle Angehörigen „Corona-frei“ sind.

Wie kann man so viele Soldatinnen und Soldaten vor Covid-19 schützen?

R.: Seit dem Ende der Quarantäne in Deutschland gelten wir als sogenannte Kohorte. Das heißt, Menschen, die sich in einer gleichen Situation befinden. Diese gilt als sicher gesund. Jetzt ist es die große Aufgabe im täglichen Dienstbetrieb, diese Kohorte gesund zu halten und Einflüsse von außerhalb zu vermeiden. Ergo ist die Zusammenarbeit mit unseren estnischen Kameraden anders als in den Missionen zuvor. Zusammentreffen sind auf das Notwendigste beschränkt und finden nur an der freien Luft und mit FFP2-Maske statt. Alle Angehörigen unterliegen einem sehr strengen Hygienekonzept. Denn eins ist allen Soldatinnen und Soldaten klar: Sollte Covid-19 Einzug erhalten, ist nicht nur die Gesundheit jedes einzelnen, sondern auch unser Auftrag der Mission VAPB gefährdet.

Welche Unterschiede gibt es in Estland im Umgang mit Covid-19 im Vergleich zu Deutschland?

R.: Man stellt sehr schnell fest, dass der Umgang in Estland trotz des hohen Inzidenzwertes von um die 300 etwas legerer als in Deutschland gehandhabt wird. Wenn man in einen Supermarkt geht, ist es durchaus möglich, dass man Personen ohne Mundschutz antrifft.

(Interview: Florian Herrmann/Pressemitteilung)