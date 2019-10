Förderer für Filmprojekt gesucht

Plus Oliver Lichtl plant einen Film mit einer international bekannten Schauspielerin. Auch ein Neuburger wird mitspielen. Zur Umsetzung fehlen noch 1500 Euro.

Es ist eines der großen Themen der Menschheit: künstliche Intelligenz. Um nicht weniger geht es in dem neuen Projekt „Adjustable Darling“ des Neuburger Filmemachers Oliver Lichtl. Mit Sibylle Canonica soll diesmal eine international bekannte Schauspielerin die Hauptrolle übernehmen. Doch auch ein gebürtiger Neuburger wird wieder dabei sein. Damit das Projekt Wirklichkeit werden kann, sucht Lichtl noch nach Geldgebern.

Eine Frau, Anfang 60, depressiv, will auf eine mysteriöse lange Reise gehen. Doch wer soll sich um ihre Katze kümmern, wenn sie weg ist? Zu diesem Zweck schafft sie sich einen menschengleichen Roboter an. Innerhalb kurzer Zeit verändert sich ihr Verhältnis zu dem Roboter. „Sie entdeckt Qualitäten an ihm, mit denen sie nicht gerechnet hat“, beschreibt Lichtl die Handlung in seinem Filmprojekt. Vier Minuten wird der Kurzfilm am Ende dauern, zwei Drehtage hat Lichtl dafür angesetzt. Im ersten Quartal 2020 soll in München gedreht werden, im Sommer 2020 soll der Film fertig sein.

Den Kurzfilm „Wer träumt“ hat Oliver Lichtl 2018 in Klingsmoos realisiert. Der Film kommt mit nur einem Satz Text aus. Es geht darin um den Traum einer Katze. Bild: Oliver Lichtl

Sybille Canonica hat für die Hauptrolle des Films zugesagt

Ungefähr ein Jahr arbeitet der dreifache Familienvater, der in Karlshuld geboren wurde und jetzt in Kreut lebt, schon daran. Im Dezember 2018 schickte er eine Anfrage an die preisgekrönte schweizer Schauspielerin Sibylle Canonica, bekannt aus mehreren Tatort-Folgen und dem Oscarnominierten Drama „Jenseits der Stille“. In einem sogenannten „Letter of Intent“ sprach sie Lichtl ihr Interesse an der Filmrolle aus. „Das ist ein riesen Schritt für mich“, sagt der 38-Jährige. Neben Canonica wird der aus Neuburg stammende Schauspieler Jonathan Schimmer mitwirken, der bereits in Oliver Lichtls früheren Kurzfilmen „Finster & Flimsa“ und „Natura“ mitgespielt hat, die beide direkt in Neuburg beziehungsweise Kreut realisiert wurden. Schimmer wird den Roboter verkörpern. Um Regie, Schnitt, Bild und Ton kümmert sich Lichtl, der unter dem Namen Uphill Racer auch als Musiker tätig ist, selbst.

10.000 Euro hat Lichtl als Budget veranschlagt. Am Mittwochabend hat ihm die Stadt Neuburg im Kulturausschuss einen Zuschuss von 1000 Euro zugesagt, zwei frühere Filme waren mit je 500 Euro unterstützt worden. Kurzfilme sind – im Gegensatz zu vielen Langfilmen, die sich eher am Mainstream orientieren – Kunst, generieren oft nur wenig monetäre Einnahmen und sind daher förderwürdig. „Kurzfilme sind ein hartes Brot“, ein Genre, auf das man sich einlassen müsse, machte sich Stadtrat und Kinobetreiber Roland Harsch in der Sitzung für das Projekt stark. Neben dem Zuschuss der Stadt Neuburg will Lichtl über die Filmförderung Bayern Gelder generieren. Doch ihm fehlen dann immer noch rund 1500 Euro. Dafür sucht er nun einen oder mehrere Sponsoren, die alle im Abspann genannt werden würden.

„Die unendliche Geschichte“ hat Oliver Lichtl inspiriert

„Adjustable Darling“ ist der sechste Kurzfilm des 38-Jährigen. Sein Interesse für Filme wurde bereits in der Kindheit geweckt – mit der „Unendlichen Geschichte“. „Das haut jedes Kind um!“, findet Lichtl. „Schlafes Bruder“ sei ein weiterer „Meilenstein“ für ihn gewesen, wie er erzählt. Diese Werke hätten ihn in einen Sog gezogen. Er wollte Filme nicht mehr nur schauen, sondern sich aktiv damit beschäftigen. Seine Inhalte wählt er nicht nach kommerziellen Aspekten aus, die Ideen entstammen alle seinem „kreativen Zentrum“. Es sind Themen, die ihm im Alltag oder bei der Arbeit begegnen und die ihm dann nicht mehr aus dem Kopf gehen, wie etwa künstliche Intelligenz.

Oliver Lichtl, Natura und Wer träumt Bild: Quelle: Oliver Lichtl

„Natura“ und „Wer träumt“ wurden bereits auf verschiedenen Kurzfilm-Festivals gezeigt, zum Beispiel beim Independent Film Festival in Wien oder auf dem Los Angeles CineFest. Das sei wie eine Auszeichnung, erklärt der Filmemacher. Im Neuburger Kinopalast wurden Lichtls Filme ebenfalls schon vorgeführt, vor allem der surrealistische Krimi „Finster & Flimsa“ kam beim einheimischen Publikum gut an. Oliver Lichtl, der auch hauptberuflich in der Filmbranche tätig ist, indem er fertige Produktionen auf Fehler untersucht oder alte Filme restauriert, träumt davon, dass eines seiner Werke einmal bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt wird. „Das kann man nicht erwarten, aber alles ist möglich!“

Wer Oliver Lichtl und sein neues Projekt unterstützen möchte, kann über die Telefonnummer 015779716779 oder über seine Internetseite lichtfilme.de Kontakt mit ihm aufnehmen.