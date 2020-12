vor 18 Min.

Folge 2: Der Gesuchte lernt Polnisch für seine Frau

Er kann neun Sprachen, aber einen Dialekt spricht er nicht. Seit 14 Jahren lebt er in Neuburg. Erraten Sie, welchen Neuburger Promi wir suchen?

Von Andreas Dengler

„Die Bilder hat bei uns immer Papa gemacht“, erinnert sich der Gesuchte. Auch dieses Kinderfoto hat sein Vater geschossen. Das Bild wurde in einer Stadt an der Donau aufgenommen. Nein, nicht in Neuburg, denn unser Adventskalenderkind ist in Ulm geboren und in Neu-Ulm aufgewachsen. Dort machte er im Jahr 1979 sein Abitur. Danach ging es an die Universität, genauer gesagt sogar an drei. Der junge Mann studierte zuerst in Neuendettelsau, Tübingen und später in Göttingen.

Bereits in der zehnten Klasse wusste er, was er werden wollte. Bis heute übt er seinen Traumjob von damals aus. Vor 14 Jahren zog er wegen der Arbeit von Ansbach nach Neuburg. In Vereinen ist er weniger aktiv, dafür hat er keine Zeit. Denn sein Beruf, oder besser gesagt seine Berufung, kennt keine strengen Arbeitszeiten. Vor allem an Sonn- und Feiertagen ist er ein gefragter Mann.

Kalenderkind ist auf vielen Hochzeiten in Neuburg

Berufsbedingt tanzt er auf vielen Hochzeiten, dort ist er mindestens so wichtig wie Braut und Bräutigam. Hochzeit ist das Stichwort: Seine zweite Ehefrau hat er im Jahr 2011 geheiratet. Aus einer früheren Partnerschaft hat er zwei erwachsene Söhne. Seine Ehefrau hat ebenfalls einen erwachsenen Sohn.

Obwohl er schon in vielen Ecken Deutschlands gelebt hat, spricht er keinen Dialekt. Weder Schwäbisch noch Fränkisch oder Bayerisch sind bei ihm rauszuhören. „Das würde nicht zu mir passen“, sagt er. Sonst ist er aber recht sprachbegabt: Unser Adventskind beherrscht Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch. Zudem kann er Latein, Altgriechisch und Hebräisch. Für seine Frau lernt er gerade seine erste slawische Sprache: Polnisch.

Er möchte nach Neuseeland reisen

Wenn er nicht gerade Vokabeln paukt oder ein Ehepaar traut, steht unser Adventskalenderkind gerne in der Küche: Er liebt Desserts – vor allem Mousse au Chocolat. So international wie seine Nachspeisen sind seine Reisewünsche. Gerne würde er die Hurtigruten abfahren und für mehrere Wochen Neuseeland erkunden – aber das hebt er sich für den Ruhestand auf. Wissen Sie, wen wir heute suchen?

