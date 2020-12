07:03 Uhr

Folge 20: Er ist in Neuburg der Mann für alle Fälle

Wenn er mit seinem Einsatzauto herbei düst, hört man es schon von Weitem. Außerdem ist der Gesuchte aus Neuburg dann meist schneller unterwegs als die Polizei erlaubt.

Von Gloria Geissler

Wenn’s brennt, ist man bei ihm richtig! Egal ob Feuer, Wasser, Sturm – unser heutiger Rätsel-Gast weiß Rat. Nicht nur im Katastrophenfall, auch bei den kleinen Widrigkeiten des Lebens kann man sich vertrauensvoll an ihn und seine Kollegen wenden.

Der Gesuchte rettet Mensch und Tier

Dementsprechend hat er in seiner Karriere schon viel erlebt – traurige Momente, aber auch viele positive, in denen er mit seinem Einsatz zu einem guten Ausgang beitragen konnte. Die Aufgaben in seinem Job sind vielfältig, er bringt ihn mit vielen Menschen in Kontakt, was ihn in Neuburg bekannt und durchaus beliebt macht. Dabei erlebt er auch einige amüsante, manchmal auch skurrile Dinge. Einmal musste er zum Beispiel einen jungen Storch befreien, der sich an einem Schornstein beinahe selbst erdrosselt hätte. Ein anderes Mal musste er einen Frachtkahn einfangen, der sich auf der Donau selbstständig gemacht hatte. Beim Aufbau des Notkrankenhauses während der Corona-Pandemie half er mit seinen Männern ebenso mit wie beim Kampf gegen die Hochwasserfluten in Neuburg.

Die Arbeit brachte ihn nach Neuburg

Der Beruf bei den Maschinenringen – er begann dort als hauptamtlicher Betriebshelfer – verschlug ihn vor über 32 Jahren nach Neuburg. 1996 wechselte er in seinen heutigen Job, in dessen Dunstkreis er auch ein wichtiges Ehrenamt 2017 übernommen hat.

In seiner Freizeit ist der Vater von zwei erwachsenen Töchtern viel auf vier Rollen unterwegs. Er liebt es, kilometerweit mit seinen Inlineskates durch die Landschaft zu düsen und hat auch schon einige Male den Inlineskate-Marathon in Berlin bestritten. Wenn der 54-Jährige mal nicht rollt, dann rennt er – denn auch Joggen zählt zu seinen Hobbys.

