Folge 3: Sie gewann den Wettbewerb der Amerikaner

Sie malte schon in ihrer Kindheit: Welche Person suchen wir?

Dass es malen und zeichnen und gestalten will, wusste dieses Adventskalenderkind früh. Es lehrte später auf der ganzen Welt, zog vom Norden nach Neuburg. Erraten Sie es?

Als junges Mädchen schon liebte sie es, zu malen und zu zeichnen, wie wohl viele Kinder von zwei, drei Jahren. Wie den wenigsten aber blieb ihr diese Leidenschaft bis heute, weit ins Erwachsenenleben hinein erhalten. Viele Räume, bekannt und privat, zieren ihre Bilder und Kreationen. Wissen Sie, wen wir meinen?

Sie tanzte heimlich zu Rock 'n' Roll

Dabei stammt unser heutiges Kalenderkind gar nicht von hier. Sie wuchs auf im Norden Deutschlands, kam erst später an die Donau. Mit etwa fünf Jahren ergatterte sie einen Platz in dem Kulturspot und Künstlerdorf Worpswede bei Bremen, wo sie später ihre Bilder in einer Kunstschau präsentierte. Doch nicht nur der Malerei, auch der Musik war unsere Protagonistin immer zugetan. Als zum Beispiel Elvis Presley aufgetreten war, schlich sie sich heimlich davon, um Rock 'n' Roll zu tanzen. Glauben Sie nun, die Genossin zu kennen?

Eine schöne Zeit war es damals, der Krieg war vorbei. Eine Zeit, in der die Amerikaner zumindest in ihrer nördlichen Heimat präsent waren, viele US-Soldaten waren dort stationiert. Sie halfen den Menschen, unterstützten sie. Einmal lobten sie sogar einen Malwettbewerb aus, den unser Kalenderkind mit seinem Beitrag für die Gesamtschule gewann – und damit ein warmes Mittagsessen für alle Kinder.

Sie lebt in einem Schloss bei Neuburg

Studieren durfte sie nicht. Trotzdem lehrte diese Frau fast überall auf der Welt, schrieb mehr als 40 Bücher in ihrem Leben. Heute veranstaltet sie Schauen, skizziert, schreibt, zeichnet, malt, designt und lebt in Schlössern. Manch einer findet das Produkt ihrer Arbeit vielleicht auf dem eigenen Kopf.

Ach ja, zum Bild: Es zeigt die gesuchte Person als acht Jahre altes Mädchen. Die Fotografen standen damals vor ihrer Schule und fragten die Kinder, ob sie ein Foto machen dürften, um den Eltern zum Muttertag eine Freude zu bereiten. Die angekündigte Freude aber trat bei ihrer Familie nur minder ein, hielt sich arg in Grenzen: Das Bild kostete fünf Deutsche Mark. Mangelware in Deutschland, freilich, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg.

