vor 32 Min.

Folge 5: Ein Franke für Neuburg-Schrobenhausen

An Opas Klavier startete er seine ersten Spielversuche.

Das Kalenderkind ist in Bamberg geboren, aber dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verbunden. Es wollte Lehrer werden, aber hat sich am Ende für Jura entschieden. Wen suchen wir?

Von Claudia Stegmann

Eigentlich ist der gut gelaunte Bub auf dem Foto ein waschechter Franke, ist er doch 1972 in Bamberg geboren, weil sein Vater als Diplom-Braumeister an der dortigen Berufsschule die angehenden Brauer unterrichtet hat. Doch das „Frrränggisch“ konnte er nie verinnerlichen, weil er mit seinen Eltern schon sehr bald ins beschauliche Waidhofen gezogen ist.

Dort ist er zur Schule gegangen und durfte bei seinem Opa die ersten einfachen Melodien auf dem Klavier klimpern. Das hat ihm so gut gefallen, dass er ab der zweiten Klasse Klavierunterricht nahm. Überhaupt ist unser gesuchtes Adventskindl sehr musikalisch: Klarinette, Geige und Saxofon gehören zu seinem Repertoire. Sein Können war als Erwachsener auch in einer Musik-Combo gefragt.

Er spielt in Waidhofen Tennis

Sportlich jagte unser gesuchter Wonneproppen den Bällen hinterher: den großen weißen auf dem Fußballplatz und den kleinen gelben auf dem Tennisplatz. Tennis spielt er übrigens bis heute in seinem Heimatverein, auch wenn er in Waidhofen längst nicht mehr wohnt.

Nach dem Gymnasium hätte er gerne Lehramt für Mathe und Englisch studiert. Doch weil es diese Kombination damals nicht gab, musste er umschwenken. „Mein Onkel war Jurist. Da dachte ich mir: Damit kann man viel machen“, erklärt er seine Entscheidung. Also ab nach Augsburg zum Jurastudium. Aus der Not wurde eine Tugend, und ab dem dritten Semester dachte er sich dann, dass seine Studienwahl gar nicht so falsch gewesen war.

Er wechselte von der Kanzlei in den Kreistag

Zusammen mit seiner Frau hat er 2005 dann eine eigene Kanzlei in Neuburg eröffnet. Das Baurecht war sein Spezialgebiet. Auf diesem Gebiet würde er wohl heute noch Mandanten vor Gericht vertreten, wenn man ihm nicht eines Tages ein Angebot gemacht hätte, das sein Interesse weckte. Weg von der Juristerei, hinein in die Politik. Das war bis dato ein unbekanntes Spielfeld für ihn. Doch ein entsprechender Platz war gerade frei geworden, und so kam es, dass er sich 2018/2019 plötzlich im politischen Wahlkampf befand. Den hat der fränkische Bembes schließlich auch für sich entscheiden können.

