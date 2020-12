08.12.2020

Folge 8: Das Wasser ist sein Element

Unser Gesuchter wurde im Jahr 1941 in unmittelbarer Nähe zur Donau geboren. Was folgte, war eine tolle Karriere als „Paddler“ sowie langjähriger Ehrenamtlicher beim DRC Neuburg und im Verband.

Von Dirk Sing

Wer nur 30 Meter Luftlinie von der Donau geboren ist, dem wurde die große Liebe zum Wasser ganz offensichtlich schon in die Wiege gelegt. Diesbezüglich bildet auch unser Gesuchter keine Ausnahme. Nachdem er im ersten Stock oberhalb des Café Hertleins im Jahr 1941 auf die Welt kam, dauerte es nicht lange, ehe er seine Vorliebe für das kalte Nass entdeckte. Bereits als kleiner Knirps brachte er sich selbst das Schwimmen bei und überquerte die reißende Donau.

NR-Quiz: Unser Kalenderkind ließ das Wasser nie los

Auch in den Teenager-Jahren ließ ihn das Wasser nicht los. Ganz im Gegenteil. Nachdem sein Opa und Onkel bereits in den Anfangsjahren dabei waren, zog es ihn im Jahr 1956 ebenfalls zum Donau-Ruder-Club Neuburg, wo er schließlich schnell vom „Kanurennsport-Virus“ besessen war. Zahlreiche bayerische Meistertitel sowie weitere Podestplätze bei süddeutschen Titelkämpfen waren der verdiente Lohn des fleißigen und ambitionierten Sportlers, der sich neben seiner Betätigung auf dem Wasser auch frühzeitig in der ehrenamtlichen Vereinsarbeit engagierte. Neben seiner anfänglichen Tätigkeit als Schriftführer stieg er 1986 zum 1. Vorsitzenden des Neuburger Traditionsvereins auf. Doch damit nicht genug.

Zwischen 1993 und 2009 leitete er auch noch als Präsident die Geschicke des Bayerischen Kanuverbandes, der ihn im Anschluss zum Ehrenpräsidenten ernannte. Zudem erhielt er im Jahr 2008 für sein langjähriges ehrenamtliches Schaffen von Staatsminister Siegfried Schneider auch noch das Bundesverdienstkreuz überreicht. Aber auch beruflich war unser Gesuchter in Stadt und Land bestens bekannt.

Er war 15 Jahre für die Staatsanwaltschaft in Ingolstadt tätig

Nachdem er zuvor schon 15 Jahre für die Staatsanwaltschaft in Ingolstadt tätig war, wechselte er anschließend als Geschäftsleiter ans Neuburger Amtsgericht, bei dem er schließlich als Oberamtsrat in Pension ging.

Auch mit seinen mittlerweile 79 Jahren spielt der Sport in seinem Leben nach wie vor eine große Rolle. Mit Skifahren, Langlauf und Wanderungen hält er sich fit. Und auch der Kontakt zu seinem DRC Neuburg ist – speziell in Verbandsfragen – nach wie vor eng. Getreu dem Motto: Einmal Paddler, immer Paddler!

Lesen Sie alle Folgen des NR-Adventsquiz hier.

Themen folgen