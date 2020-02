vor 56 Min.

„Forum live“ als Video verfügbar

Die sechs Oberbürgermeister-Kandidaten haben sich am Mittwochabend auf der Bühne der Neuburger Rundschau versammelt, um die Kommunalwahl am 15. März 2020 zu debattieren. Dabei unterhielten sich die Moderatoren Manfred Rinke und Fabian Kluge jeweils in Vier-Augen-Gesprächen mit dem amtierenden Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU), Gerhard Schoder (Grüne), Florian Herold (FW), Bernd Schneider (SPD), Michael Wittmair (Die Linke) und Frank Thonig (WIND). Alle Anwärter äußerten sich zu Themen, die die Stadt Neuburg, aber auch den Landkreis betreffen. Die Podiumsdiskussion „Forum live“ wurde aufgenommen und online in Echtzeit übertragen. Alle, die an diesem Abend nicht ins Kolpinghaus kommen konnten, können sich das Video auf unserer Webseite ansehen:

