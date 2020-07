vor 24 Min.

Fotoaktion in Neuburg: Wir suchen die "Sommerstars 2020"

Schicken Sie uns die schönsten Ferienbilder Ihres Corona-Sommers 2020 und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück einen Familienbesuch im Neuburger Kinopalast.

Wir alle haben uns nach den turbulenten Corona-Monaten eine kleine Sommerpause, mit Abstand natürlich, verdient. Die Sonnenstrahlen auf dem Rücken, das kühle Nass im Freibad und an den Badeseen, die lauen Sommerabende im Garten und auf dem Balkon, das leckere Eis oder der Ausflug in den Zoo und in den Freizeitpark – in den kommenden sechs Wochen ist Sommerspaß mit Kindern, Familie, Freunden und Vierbeinern angesagt. Halten Sie die schönsten Momente des „Sommers dahoam“ mit Ihrem Handy oder Ihrer Kamera fest und schicken Sie uns die Bilder. Denn wir suchen die „Sommerstars 2020“.

Sommer in Neuburg-Schrobenhausen

Die Neuburger Rundschau freut sich über die schönsten Schnappschüsse und Sommerfotos von Ihnen, Ihren Kindern, Freunden und Haustieren. Wir wollen sehen, wie Sie den besonderen Sommer erleben und wie wir gemeinsam das beste aus den Corona-Ferien machen. Sie können Ihren Liebling im Planschbecken, beim Picknicken oder bei sonstigen Sommeraktivitäten fotografieren. Erlaubt ist alles, was Spaß macht. Zum Schutz der Kinder werden keine Nacktbilder im Planschbecken oder am See veröffentlicht.

Die eingesendeten Fotos werden im Lokalteil unserer Zeitung veröffentlicht und zur Abstimmung auf unserer Homepage unter www.neuburger-rundschau.de gestellt. Aus den Top Ten, den zehn Bildern mit den meisten Stimmen, wählt die Redaktion anschließend drei „Sommerstars“ aus. Die Gewinner erhalten Familienkarten für den Neuburger Kinopalast, die Kinobetreiber Roland Harsch wieder stiftet.

Neuburger Rundschau sucht die besten Sommerfotos

Wenn Sie bei unserer Sommerstar-Aktion teilnehmen möchten, senden Sie uns ein schönes, aktuelles Bild, maximal sechs Monate alt, per Mail in guter Qualität und im JPG-Format an folgende Adresse: redaktion@neuburger-rundschau.de mit dem Stichwort Sommerstar 2020. Alternativ können Sie das Bild natürlich auch gerne per Post an die Neuburger Rundschau, Färberstraße C 89, 86633 Neuburg schicken, oder es persönlich bei uns in der Redaktion vorbeibringen. Neben einer kurzen, witzigen Beschreibung des Bildes bitten wir Sie, den Vor- und Nachnamen sowie das Alter der abgebildeten Personen und Tiere dazu zu schreiben. Außerdem geben Sie bitte eine Telefonnummer an, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind. Wir freuen uns auf Ihre Fotos! (nr)

