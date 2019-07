17:00 Uhr

Fotovoltaikanlagen und ein Industriegebiet für Neuburg

Außerdem beschäftigten sich die Neuburger Stadträte mit den Themen Schießhaus-/Schützenstraße und Siedlerweg.

Von Dorothee Pfaffel

Der Stadtrat gab in seiner Sitzung am Dienstag grünes Licht für einige Projekte. Unter anderem wird der Flächennutzungsplan im Bereich Am Ochsengründlweg geändert, sodass dort ein kleines Industriegebiet entstehen kann. Dort will sich möglicherweise eine Neuburger Firma ansiedeln, um ihre Produktion zu erweitern.

Drei Stadträte der SPD stimmten dagegen, weil der Standort zu nah an der Donau liege. In dem Gebiet werden Altlasten vermutet, weshalb die Stadt auf einen Haftungsausschluss besteht. Neben der Änderung des Flächennutzungsplans ist eine Verbindung zwischen den Straßen Am Ochsengründlweg und Robert-Widmer-Straße beschlossen worden, um den Schwerlastverkehr umzuleiten und den Stadtteil Herrenwörth zu entlasten.

Auf der Tagesordnung standen auch zwei Fotovoltaikanlagen: Die eine liegt südlich der Bahngleise und östlich der Kollachenweg-Siedlung. Die PV-Anlage wird um 0,4 Hektar Betriebsfläche erweitert auf 1,3 Hektar (Gesamtfläche 1,8 Hektar). Das Vorhaben geht nun in die öffentliche Anhörung. Die zweite Anlage befindet sich zwischen der Alarmstraße und den Bahngleisen und hat eine Betriebsfläche von 1,8 Hektar (Gesamtfläche 2,3 Hektar). Die Flächennutzungsplanänderung wird im nächsten Schritt der Regierung von Oberbayern zur Genehmigung vorgelegt.

Die Sanierung der Schießhaus-/Schützenstraße verzögert sich

Die Sanierung der Schießhaus-/Schützenstraße wurde wie im Bauausschuss vorberaten durchgewunken, das heißt, zum Beispiel mit sieben Bäumen, 44 Stellplätzen und gepflasterten Gehwegen. Die Baumaßnahme, die rund 650.000 Euro kosten wird, kann allerdings voraussichtlich erst 2021 umgesetzt werden, da eine private Baumaßnahme zunächst den Platz blockiert. Die Stadtverwaltung rechnet dann mit vier bis sechs Monaten Bauzeit.

Beim geplanten Wohnungsbau am Siedlerweg gibt es eine kleine Änderung: Anstelle eines Pultdachs wird es ein Satteldach geben. Die Kosten für das Projekt werden auf circa 6,8 Millionen geschätzt. Die Stadt hofft auf einen Zuschuss von 2,2 Millionen Euro und auf einen günstigen Kredit von 3,5 Millionen Euro.

Stadtrat Hans Mayr (CSU) sprach schließlich noch das Thema Campus an. Bereits vor einem Jahr habe Ministerpräsident Markus Söder Neuburg ein „kleines Oxford“ versprochen. Seitdem sei nicht viel passiert, meinte er. „Für die Stadt Neuburg geht es um wahnsinnig viel“, sagte Mayr und forderte konkrete Fortschritte. Sowohl Oberbürgermeister Bernhard Gmehling als auch Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber versicherten, dass sie immer wieder bei den zuständigen Stellen nachhaken würden.

Stadt Neuburg pachtet Bolzplatz am Schwalbanger

Ebenfalls von Hans Mayr kam der Vorschlag, die Autotage dem Zeitgeist entsprechend umzubenennen, etwa in „Mobilitäts- und Innovationstage“. Die Idee soll an das Stadtmarketing als Veranstalter herangetragen werden.

Bürgermeister Rüdiger Vogt schlug vor, eine Gebühr von fünf Euro für den Campingplatz in Neuburg zu erheben. Hier soll zunächst das Kosten-/Nutzenverhältnis ermittelt und die Tourismusabteilung mit eingebunden werden.

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung beschloss der Stadtrat noch, den Bolzplatz am Schwalbanger von St. Peter zu pachten, damit er für das dort geplante Jugendzentrum genutzt werden kann.

