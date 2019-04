12:15 Uhr

Fotowettbewerb: Wo ist der Lieblingsplatz in Neuburg?

Die Stadt Neuburg hat einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen. Die Teilnehmer brauchen bloß ein Smartphone. Worauf die Jury hofft und wie man teilnehmen kann.

Von Christof Paulus

Das Schloss, der Englische Garten, der Stadtberg – in Neuburg finden sich viele schöne Plätze. Doch nicht immer müssen die Orte, die bei Touristen beliebt sind, auch die Orte sein, die die Neuburger selbst am liebsten haben. Genau diese Plätze will die Stadt jetzt von ihren Bürgern wissen – und dafür auch noch einen Preis vergeben.

Unter dem Titel „#86633 – Dein Lieblingsort in Neuburg“ hat die Stadt einen Wettbewerb für Fotografien mit dem Smartphone ins Leben gerufen. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) lobt den Wettbewerb, der vor allem ein jüngeres Publikum ansprechen soll. „Wir freuen uns, wenn auch Zwölfjährige teilnehmen“, sagt Gmehling. Bereits ab zehn Jahren darf man seine Fotografie einreichen, genau eine pro Person ist die Vorgabe des Veranstalters. Wer mit einem Bild teilnehmen möchte, muss in Neuburg wohnen oder arbeiten und das Foto selbst mit einem Smartphone geschossen haben. Ihren Beitrag einreichen können die Teilnehmer im Internet unter www.86633-dein-lieblingsort.de.

Wettbewerb in Neuburg für Fotos mit dem Smartphone

Dabei soll der Wettbewerb tatsächlich nur für Fotos von einem Smartphone zugelassen sein. „An den Dateieigenschaften lässt sich schon erkennen, ob das Bild mit einer Kamera gemacht worden ist“, sagt Kulturamtsleiterin Kathrin Jacobs. Sie organisiert den Wettbewerb gemeinsam mit Stadtarchivarin Barbara Zeitelhack, die die Idee zum Wettbewerb gehabt habe, wie beide sagen. Zeitelhack erklärt, dass sie sich gezielt für einen Smartphone-Wettbewerb entschieden habe – „weil jeder mitmachen kann“. Die Stadt wird die 40 besten Fotografien im Oktober dann als großformatige Ausdrucke in der Galerie im Rathausfletz ausstellen. Die Fotografen erhalten jeweils den Ausdruck ihres Bildes nach Ende der Ausstellung.

Ausgewählt werden die Gewinnerfotos von einer Jury. Diese bewerte nicht die Auflösung des Bildes, wie Gmehling sagt. Wichtig seien vielmehr „welcher Blickwinkel, Ort und Sprüchlein dazu gewählt werden“. Er selbst sitzt nicht in der Jury, zu dieser gehören Stadtarchivarin Zeitelhack, ebenso wie die Fotografinnen Julia Breitenborn und Mini Forster-Hüttlinger. Der Vorsitzende des Berufsverbands Bildender Künstlerinnen und Künstler in Oberbayern und Ingolstadt, Stefan Wanzl-Lawrence, sowie der Neuburger Kulturreferent Markus Haninger komplettieren die Jury. Die besten Fotos werden nicht nur mit einem Platz in der Ausstellung belohnt. Für den ersten Platz im Wettbewerb vergibt die Stadt einen Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro bei Photo Porst in Neuburg. Platz zwei und drei erhalten einen einwöchigen Kurs bei der Neuburger Sommerakademie 2020 im Wert von 300 Euro. Die Bilder sollen möglichst natürlich sein, nicht bearbeitet.

Nicht nur Bilder vom Schloss in Neuburg erwartet

Zeitelhack glaubt nicht, dass hunderte Bilder vom Schloss eingereicht werden. Vielmehr hoffen die Veranstalter auf Bilder, mit denen die Fotografen eine persönliche Verbindung haben, die ihren ganz eigenen Lieblingsort in Neuburg darstellen. „Wir suchen nach einem Wohlfühlplatz“, sagt Kulturamtsleiterin Jacobs. Der müsse allerdings nicht gemütlich sein – auch wenn Wohlfühlplatz danach klinge. Bei dem Wettbewerb sollten sich die Teilnehmer mit der Stadt Neuburg und ihren Orten auseinandersetzen.

Schon eine Umfrage unter den Vertretern der Stadt zeigt, dass viel mehr als das Schloss das Zeug zum Lieblingsort in Neuburg hat. Gmehling etwa fühlt sich auf einer Bank in der Nähe von Laisacker am wohlsten, von der er einen tollen Blick über die Stadt habe. Zeitelhack mag das Donauufer bei Brandlwiese und Saliter besonders gern. Und zu Jacobs’ Lieblingsorten in der Stadt zählt das Stadttheater. Doch ihr wahrer Lieblingsort ist für Besucher in der Stadt gar nicht zu entdecken: Das ist für sie nämlich ihr Bett.

Vom 1. Mai bis zum 30. Juni können die Teilnehmer ihre Beiträge unter www.86633-dein-lieblingsort.de hochladen.

Themen Folgen