Fotowettbewerb "#mein86633" für Neuburg: Welches Hobby haben Sie in der Krise?

Auch 2021 loben Stadtarchiv und Kulturamt gemeinsam einen Fotowettbewerb für Neuburger aus. Interessierte benötigen nicht viel: Nur ein Smartphone und ein Hobby, das auch in der Corona-Krise funktioniert.

Häkeln, Gärtnern, Lesen, Walken – in der Pandemie haben viele von uns zu ganz neuen Freizeitbeschäftigungen gefunden. Eine positive Entwicklung in außergewöhnlichen Tagen, die Stadtarchiv und Neuburger Kulturamt zusammen in ihrem gemeinsamen Fotowettbewerb #mein86633 abbilden wollen, den sie bereits seit 2019 ausloben. Bis Ende August können Interessierte am Projekt teilnehmen.

Fotowettbewerb für Neuburg: Das Hobby als Kraftspender

Den Organisatoren geht es darum, die Stimmung der Zeit einzufangen. Patrick Wiesenbacher als Leiter des Stadtarchivs erzählt, dass man eigentlich gehofft habe, in der neuen Auflage des Wettbewerbs 2021 schon freier sein können. Auch deshalb habe man sich zunächst überlegt, die Lieblingsaktivität der Neuburger oder den Sport zum Thema zu machen. Weil die Pandemie sowohl öffentliches als auch privates Leben aber immer noch einschränkt, entschieden sich Kulturamt und Stadtarchiv für eine etwas abgewandelte Version. Das diesjährige Motto also: „Lichtblicke – mein neues Hobby als Kraftspender“. Und so funktioniert’s:

Freuen sich auf viele Einsendungen unter einem neuen Motto: Petra Ballier, Patrick Wiesenbacher und Marieluise Kühnl (von links). Foto: Elisa-Madeleine Glöckner

Vom 1. Mai bis zum 31. August können Hobby- und Profi-Fotografen aus und um Neuburg ihre Inspiration, das eigene Hobby, ablichten. Die Fotos sollen ausdrücklich per Smartphone entstehen. „Sie dürfen amateurhaft sein“, ergänzt Patrick Wiesenbacher. Sollten aber ein Bezug zu Neuburg haben, wie Kulturamtsleiterin Marieluise Kühnl bemerkt. Ihren Beitrag einreichen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann im Internet unter www.mein86633.de, dort laden sie das Foto hoch und beschreiben ihr Motiv mit einem kurzen Satz.

Die Veranstalter weisen daraufhin, dass sich jede beziehungsweise jeder nur mit einem Beitrag bewerben darf. Die 40 besten Einsendungen werden als Ausstellung wohl im November in der Städtischen Galerie im Rathausfletz aushängen; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen ihre großformatigen Gewinnerfotografien anschießend mit nach Hause nehmen. Wie schon in beiden Jahren zuvor wird es auch diesmal ein Begleitheft geben, sagt Patrick Wiesenbacher.

"#mein86633": Das bekommen die Gewinner des Fotowettbewerbs

Wer den ersten Platz belegt, bekommt 1000 Euro, die bei Ringfoto Spiess einzulösen sind, der übrigens auch Entwicklung und Rahmung der Fotografien für die Ausstellung übernimmt. Das Preisgeld selbst sponsort die Stadt Neuburg. Zweit- und Drittplatzierte erhalten jeweils einen Gutschein für einen Kurs aus dem Bereich der Bildenden Kunst bei der Neuburger Sommerakademie 2022.

Die Resonanz des Fotowettbewerbs sei bisher immer gut gewesen. Im vergangenen Jahr hatten Stadtarchiv und Kulturamt mehr als hundert Einsendungen, die „sehr unterschiedlich, ideenreich und kreativ waren“, erinnert sich Patrick Wiesenbacher. Auch diesmal werde man bei der Auswahl der Fotografien darauf achten, jeden Aspekt des Mottos zu bedienen. Marieluise Kühnl: „Wir hoffen deshalb, dass möglichst viele mitmachen.“

Alle weiteren Infos und die genauen Teilnahmebedingungen finden Interessierte unter www.mein86633.de.

