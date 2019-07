vor 18 Min.

Frau an der Haustüre in Ingolstadt ausgeraubt

Die Kripo Ingolstadt sucht nach zwei Männern, die am Dienstagabend in Ingolstadt eine 61-Jährige ausgeraubt und verletzt haben.

Zwei Männer klingeln, einer schlägt sofort zu. Eine 61-Jährige übersteht den Überfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstagabend ist eine 61-Jährige an ihrer Haustüre von zwei Unbekannten beraubt worden. Laut Polizei hatte es gegen 18.30 Uhr an der Haustür der Frau im Ingolstädter Ortsteil Mailing geklingelt. Als sie öffnete, wurde sie sofort von einem der Männer geschlagen und festgehalten. Währenddessen betrat ein zweiter Mann das Reihenhaus im Mehringer Weg und stahl aus dem Geldbeutel der Frau mehrere hundert Euro. Anschließend flüchteten beide Männer auf Fahrrädern vom Tatort. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt.

Kripo Ingolstadt braucht Zeugenhinweise

Sie beschrieb die beiden Männer wie folgt: Der erste Mann habe ein süd-osteuropäisches Aussehen gehabt. Sei etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur, mit schulterlangen dunklen Haaren und fülligem Gesicht. Er trug eine lange schwarze Jeans-Hose und ein schwarzes T-Shirt ohne Aufdruck

Auch der zweite Mann habe ein süd-osteuropäisches Aussehen gehabt. Er soll etwa 1,70 Meter groß und von schlanke Statur sein. Die Haare waren dunkel und er hatte eine Stirnglatze. Er trug eine kurze, schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt ohne Aufdruck, eine schwarze Bauchtasche und weiße Handschuhe.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0841/93430 bei der Kripo melden. (nr)

