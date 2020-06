vor 35 Min.

Frau fuhr mit über drei Promille noch Auto

47 Jahre alte Autofahrerin aus Schrobenhausen hatte am Mittwoch schon am Nachmittag zu viel „getankt“.

Ordentlich „getankt“ hatte eine 47-jährige Schrobenhausenerin. Sie war am Mittwochnachmittag in der Pöttmeser Straße in Schrobenhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden.

Wie die Polizei meldet, machte sie dabei einen verwirrten Eindruck. Außerdem nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem wurde der Führerschein der Fahrerin sichergestellt. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (nr)

