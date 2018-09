10:35 Uhr

Frau in Neuburg beim Stehlen von Kleidung ertappt

Wie die Polizei mitteilt, ist eine 56-Jährige aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen am Donnerstagnachmittag dabei erwischt worden, einen Ladendiebstahl zu begehen.

Unter ihrer Kleidung hatte die 56-Jährige ein weiteres Kleidungsstück versteckt, für das sie offenbar nicht zahlen wollte. Ihr steht ein Strafverfahren bevor.

Am Donnerstagnachmittag ist eine 56-Jährige aus dem südlichen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bei einem Ladendiebstahl ertappt worden. Das berichtet die Polizei. Die Frau soll in dem betroffenen Laden in der Neuburger Innenstadt zwar Kleidungsstücke im Wert von insgesamt 20 Euro bezahlt haben. Unter ihrer Oberbekleidung hatte sie allerdings ein weiteres Kleidungsstück von etwa 30 Euro versteckt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls. (nr)

