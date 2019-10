vor 59 Min.

Frauenpower bei den Barockkonzerten

Das Ensemble Spirit of Musicke spielt am Donnerstag.

Am Donnerstag beginnen die 72. Neuburger Barockkonzerte. Es gibt noch Karten. Was zu hören sein wird

Es ist wieder soweit: Die Neuburger Barockkonzerte stehen vor der Tür. Beim Auftaktkonzert der 72. Auflage am Donnerstag um 20 Uhr im Ottheinrichsaal kommt Musik von Komponistinnen aus der Barockzeit zu Gehör, der sich die vier Musikerinnen des Barockensembles Spirit of Musicke widmen.

Im Barock ist bislang kaum gehörte Musik von Komponistinnen entstanden. Maria Loos (Blockflöten), Penelope Spencer (Violine), Gabriele Ruhland (Gambe) und Veronica Braß (Cembalo) heben noch weitgehend unbekannte Schätze von Elisabeth Jacquet de la Guerre, Anna Bon, Isabella Leonarda oder Prinzessin Anna Amalie.

Am Freitag trifft im Hofapothekenkeller Barock auf Jazz. Um 20.30 Uhr sind Dieter Ilg (Bass), Rainer Böhm (Piano) und Patrice Héral (Drums) zu hören. Im Fokus des Crossover-Abends steht die Musik von Johann Sebastian Bach.

Musik von Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi und der Komponistin Maddalena Lombardini-Sirmen steht am Samstag um 20 Uhr im Kongregationssaal im Mittelpunkt. Das Ensemble Il pomo d’oro nimmt sich zusammen mit der Sopranistin Inga Kalna und der Barockviolinistin Zefira Valova den starken und komplexhaften Frauenfiguren von Georg Friedrich Händel an. Zefira Valova ist seit 2015 Konzertmeisterin von Il pomo d’oro und spielt mit dem Ensemble das Violinkonzert der Komponistin Maddalena Lombardini-Sirmen. Das Ensemble steht für dynamische und authentische Interpretationen spätbarocker Musik. Mit seinen Opern- und Instrumentalprogrammen ist das Ensemble europaweit unterwegs. Il pomo d’oro ist 2016 mit einem Echo Klassik in der Kategorie Konzerteinspielung Musik 19. Jahrhundert ausgezeichnet worden. Für die Neuburger Barockkonzerte hat das Ensemble ein neues Programm erarbeitet, das so nur hier zu erleben sein wird.

Am Sonntag um 17 Uhr geht es um eines der berühmtesten Liebespaare der Musikgeschichte: Clara und Robert Schumann. Zum 200. Geburtstag von Clara Schumann spielen die französische Geigerin Chouchane Siranossian und Els Biesemans am Hammerklavier in der Provinzialbibliothek Werke dieser Komponistin. Clara Schumann war eine höchst begabte Komponistin und Pianistin. Als Komponistin trat sie aber hinter Robert zurück, da es zu ihrer Zeit für Frauen nicht nur unschicklich war, zu komponieren, sondern ihnen diese Fähigkeit schlichtweg aberkannt wurde. Außerdem zu hören sind Stücke von Ferdinand David und Joseph Joachim.

Restkarten für alle Konzerte sind erhältlich in der Tourist-Information Neuburg und per Telefon unter 08431/55-240/241 oder per Mail an tourist@neuburg-donau.de. Tickets für das Jazzkonzert gibt es im Birdland. (nr)

