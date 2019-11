06.11.2019

„Freefall“ und „Simple Songs“

Das Programm im Birdland am Wochenende

Am Freitag ist es wieder soweit: Die italienische Sängerin Anna Lauvergnac und das Claus Raible Trio treten im Neuburger Jazzkeller auf. Steve Swallow und Christian Muthspiel im Duo werden das Programm am Samstag gestalten.

Anna Lauvergnac lässt sich wie eine Feder in die Musik hineintreiben. Selten zuvor öffnete sich eine Künstlerin konsequenter der emotionalen Kraft der Klänge wie die italienische Vokalistin. An ihr ließen sich auch ohne Ton problemlos sämtliche Schwankungen des gerade Dargebotenen ausmachen. Die Frau reagiert sensibel wie eine Stimmgabel. Daher besitzt sie auch die Fähigkeit, die Herzen der Menschen zu berühren. Das belegt ihr aktuelles Programm „Freefall“ im Duo mit dem unvergleichlichen Pianisten Claus Raible mit Interpretationen eher selten gesungener Standards, das sie bei ihrer Rückkehr nach Neuburg nach sechs Jahren mit einem erlesenen Rhythmustrio um Raible, den Bassisten Giorgos Antoniou und Drummer Steve Brown präsentiert.

Christian Muthspiel ist ein Mann der Mitte, ein Wanderer und Vermittler. Er und sein jüngerer Bruder, der Gitarrist Wolfgang Muthspiel, wuchsen gleichermaßen mit alpenländischer Volksmusik wie mit der Chormusik der Renaissance auf. Erst lernte Christian Klavier, dann Posaune an der Musikhochschule Graz. Heute, mit 56, ist er froh, das Studium abgebrochen zu haben. Dennoch lässt ihn der Gedanke an eine barrierefreie Musik nicht mehr los. Um ohne demagogischen Ballast ein unverwechselbares Stück Musik zu erschaffen, braucht es einen Partner. Steve Swallow, der grandiose Altmeister an der elektrischen Bassgitarre, scheint für ein Projekt wie die „Simple Songs“ wie geschaffen. Bei Muthspiel und Swallow klingen selbst schwierigste Klangfolgen nie wie ein Herkulesakt, sondern wie ein selbstverständlicher, virtuoser Reflex. (nr)

Telefonisch: 08431 41233, per Fax 08431 46387, übers Internet: www.birdland.de oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.