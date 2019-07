Freie Bahn für Wohnanlage in Feldkirchen

Plus 27 neue Wohnungen sollen im Siedlerweg entstehen. Im Bauausschuss der Stadt Neuburg wurden am Montag die letzten Hürden beseitigt.

Wo jetzt noch Brachland liegt, werden bald Menschen wohnen können. Denn in Feldkirchen, neben den schon stehenden Häusern am Siedlerweg und der Bundesstraße, wird eine Wohnanlage gebaut. Darin finden dann 27 Wohneinheiten Platz, verteilt auf zwei Gebäude. Bei der Sitzung des Neuburger Bauausschusses am Montag wurden die letzten verbliebenen offenen Fragen beantwortet, die Stadt hat dem Vorhaben damit abschließend zugestimmt. Den nächsten Schritten steht also nichts mehr im Wege.

Wenn man den Plänen von Stadtrat und Bauausschuss glauben darf, wird es nicht mehr lange dauern, bis alles steht. Denn: „Die Nachfrage ist enorm“, sagte Stadtbaumeister Dieter Reichstein bereits im Februar. Die Pläne für die Wohnanlage lagen der Stadt damals schon vor, sie hatte ein Architekturbüro beauftragt, einen Entwurf für das Areal vorzulegen. Das tat das Büro dann auch – doch keiner der Vorschläge konnte überzeugen.

Wohngebiet in Feldkirchen immer wieder Thema

So sollte das größere der beiden Gebäude, das im Süden vorgesehen ist, nahe der Bundesstraße, nach den Plänen des Büros aus drei Einzelgebäuden bestehen – obwohl die Mitglieder im Bauausschuss ein großes Gebäude bevorzugten. Darüber hinaus hielt sich der Vorschlag nicht in allen Punkten an die Vorgaben des Bebauungsplans. Und außerdem trieb Ausschuss und Stadtrat immer wieder die Frage um, ob die Stellplätze für die neuen Wohnungen oberirdisch angelegt werden sollen – oder eine Tiefgarage gebaut wird.

Das südliche und größere der beiden Gebäude: Unter ihm soll eine Tiefgarage entstehen, für das übrige Wohngebiet dient es zugleich als Lärmschutz. 21 Wohnungen werden darin Platz haben. Bild: Marcel Rother (Archiv)

Der Lösung für die Probleme im Siedlerweg kam die Stadt in den vergangenen Monaten dann Stück für Stück näher. So konnten zum einen die Pläne angepasst werden – sodass nun tatsächlich ein geschlossenes Gebäude im Süden vorgesehen ist. Dieses soll zugleich das dahinter liegende Wohngebiet vor dem Lärm der Bundesstraße abschirmen – also auch das zweite, neu zu bauende Gebäude der Wohnanlage, das weiter nördlich stehen wird. Dort sollen sechs der 27 Wohneinheiten untergebracht werden. Im Mai stimmten Bauausschuss und Stadtrat schließlich für eine Tiefgarage. Zu lösen blieb nur noch die Frage, wie sich die Wohnanlage mit dem Bebauungsplan in Einklang bringen lässt. Der Bauausschusses beantwortete das mit: gar nicht.

Sozialer Wohnungsbau: Wohnanlage wird von mehreren Vorgaben befreit

Denn die Wohnanlage wird gleich von mehreren Vorgaben des Planes befreit werden. Das bedeutet, beide Gebäude dürfen die Baugrenzen überschreiten, mit drei statt zwei Vollgeschossen gebaut werden, ein Pult- statt ein Satteldach aufgesetzt bekommen und das nördliche und kleinere der beiden Gebäude darf als einziges im gesamten Wohngebiet einen in Nord-Süd-Richtung gestellten Dachfirst haben. Der Bauausschuss begründete den Beschluss in seiner Sitzungsvorlage damit, dass die Gebäude sich weiterhin in die Umgebung einfügten. So kann die Stadt nun damit beginnen, das Bauvorhaben voranzutreiben – und schließlich zu bauen.

Keine Vorbehalte dazu gebe es von den Nachbarn, wie die Stadt in der Sitzungsvorlage mitteilte. Ende Juni gab es am Ort eine Vorstellung des Vorhabens, bei der Stadt seien keine Einwände dagegen eingegangen. Von einer anderen Nachricht, die mit dem Bauvorhaben einher geht, dürften die Anwohner allerdings nicht begeistert sein: Denn im Siedlerweg haben einige der Anwohner bisher noch keinen Beitrag für die Erschließung des Wohngebiets gezahlt – auch wenn sie teils schon 30 Jahre oder länger dort wohnen. Die wird die Stadt nun einfordern, wenn das Wohngebiet erweitert wird – und damit auch die Zufahrtsstraße. Immerhin: Der Finanzausschuss hatte sich in der vergangenen Woche bereits mit dem Thema befasst. Zur Hälfte wird den Anwohnern der Beitrag erlassen werden.