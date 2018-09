vor 48 Min.

Freie Wähler Neuburg sehen „einen Berg von Brennpunkten“

Roland Harsch von den Freien Wählern vergleicht Neuburg mit einem Kind, das aus seinen Kleidern gewachsen ist. Die Stadt stehe vor Herausforderungen.

Von Manfred Dittenhofer

Am Donnerstagabend stand bei den Neuburger Freien Wählern die Jahreshauptversammlung samt Vorstandswahlen an. Ohne Gegenstimmen wurden Florian Herold als Ortsvorsitzender sowie Sissy Schafferhans und Bernhard Pfahler als stellvertretende Vorsitzende wieder gewählt. Herold nahm die Mitgliederversammlung zum Anlass, die Freien Wähler auf die kommenden Landtagswahlen und auch schon auf die nächsten Kommunalwahlen einzustimmen. Roland Harsch berichtete als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler aus dem Neuburger Stadtrat.

Harsch: Neuburg steht vor „extremen Aufgaben und Entscheidungen“

Harsch verglich Neuburg mit einem Kind, das aus seinen Kleidern gewachsen ist. „Wir erleben gerade eine Entwicklung, die sich seit mehreren Jahren ankündigt.“ Neuburg wachse und stelle den Stadtrat vor extreme Aufgaben und Entscheidungen. Alles sei wichtig: die Verkehrsinfrastruktur genauso wie Kindergärten und Schulen. Dennoch müssten Prioritäten geschaffen werden. „Wir stehen vor einem riesigen Berg von Brennpunkten, der sicherlich nicht in den kommenden zehn Jahren abgearbeitet werden kann.“ Der Bedarf an Wohnungen könne nicht gedeckt werden. Selbst mit den Planungen in Feldkirchen, wo Sozialwohnungen entstehen sollen, oder am Heckenweg, wo ein weiteres großes Baugebiet geplant ist, könne der Bedarf nicht gedeckt werden.

Neben Einfamilienhäusern müsste der Mehrgeschossbau forciert werden. „Wir sollten auch über weitere Hochhäuser nachdenken.“ Die Schulen würden zu eng, weitere Kindergärten müssten bereits jetzt geplant werden. Und die Infrastrukturplanungen dürften nicht an einer zweiten Donaubrücke enden.

Der Campus als Chance und Herausforderung zugleich

Der Campus sei eine große Chance für Neuburg und eine genauso große Herausforderung. Campus bedeute Leben, Studieren, Freizeit. Und das für 1500 Studenten. „Neuburg muss seine Hausaufgaben machen.“ Und wenn Neuburg die Einwohnermarke von 30000 knacke, müsse ein neuer Sitzungssaal her. Die Verwaltung werde wachsen, was bedeute, dass die Platznot noch zunehmen werde. Für den Einbahnstraßenring will Harsch eine Computersimulation. Viele zu kleine Kleidungsstücke für ein schnell wachsendes Kind. Viel Planungsarbeit und Entscheidungen für einen Stadtrat von Neuburg.

Die Vorstandswahl der Freien Wähler Neuburg brachte keine Überraschungen. Florian Herold wurde als Ortsvorsitzender bestätigt. Seine Stellvertreter ebenfalls. Die Kasse liegt weiterhin in den Händen von Gerhard Wyzgol. Schriftführerin ist nun Heidrun Weikum, die zudem als Frauenbeauftragte gewählt wurde. Um die Jugend kümmert sich weiterhin Bajram Gashi, um die Senioren Otto Heinrich. Als Beisitzer sind Bernhard Meier, Klaus Peter Stark, Waldemar Foh und Jutta Rumbucher in die Vorstandschaft gewählt.

