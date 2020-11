vor 56 Min.

Freigabe der "Weingasse": In Weichering darf gebaut werden

Plus Das Baugebiet „Weingasse“ in Weichering kann nach einer Zwangspause nun erschlossen werden. Das Ergebnis der fehlenden Prüfung ist allerdings etwas verwunderlich.

Von Claudia Stegmann

Thomas Mack kann aufatmen. „Wir dürfen bauen“, sagt er erleichtert. Für den Bürgermeister wäre es nämlich der Super-Gau gewesen, wenn das Baugebiet „Weingasse“ am Ortsrand von Weichering nicht hätte bebaut werden dürfen. Diese Befürchtung stand im Raum, als das Landratsamt Neuburg eine sogenannte „Prüfung nach Störfallverordnung“ anordnete, bei der das Tanklager der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft (FBG) und das Munitionsdepot der Bundeswehr als mögliche Gefahrenquellen unter die Lupe genommen wurden. Drei Monate saß die Gemeinde auf Kohlen, ehe eine Antwort kam. Und die stieß bei Thomas Mack durchaus auf Verwunderung.

Nach Auskunft des Landratsamtes konnte nämlich eine Prüfung der kritischen Standorte nur teilweise stattfinden. Während die FBG, die über die Nato-Pipeline unter anderem das Neuburger Jagdgeschwader mit Kerosin versorgt, den notwendigen Sicherheitsabstand zum neuen Baugebiet einhält, gab die Bundeswehr zum Munitionsdepot keine Auskünfte. Welche Waffen, Geräte oder explosive Stoffe dort gelagert werden und inwiefern diese im Ernstfall eine Gefahr für die Bewohner des Baugebiets darstellen könnten, wurde nicht verraten. Stattdessen wurde dem Landratsamt lediglich mitgeteilt, dass die Bundeswehr das Thema Munitionsdepot eigenständig prüfe.

Beginn der Erschießungsarbeiten im Baugebiet Weingasse noch unklar

Die Nachricht ging gleichzeitig mit einer Freigabe einher. Das Bauleitverfahren könne fortgesetzt werden, lautete die frohe Botschaft der Kreisbehörde an die Gemeinde Weichering. Entsprechend ging noch am Montag die Stellungnahme des Landratsamts zum Bebauungsplanverfahren an die Gemeinde raus.

Ob nach der Verzögerung noch in diesem Jahr die Erschließungsarbeiten aufgenommen werden, ist jedoch fraglich. Bürgermeister Thomas Mack steht derzeit mit dem Planungsbüro in Kontakt. Ursprünglich hätten die Bauarbeiten im September beginnen sollen. Ob allerdings die beauftragten Firmen noch Gewehr bei Fuß stehen oder ob die Arbeiten nun neu ausgeschrieben werden müssen, entscheidet sich in den nächsten Tagen.

Zwei neue Baugebiete entstehen in Weichering und Lichtenau

In Weichering hatte die Nachricht über den Baustopp bei den Gemeinderäten, aber auch bei so manchem Bauwilligen Unmut und Besorgnis hervorgerufen. „Mich haben immer wieder Leute gefragt: Wann geht es jetzt weiter? Können wir jetzt in Weichering bauen oder nicht?“, erzählt Thomas Mack. Der Baudruck in Weichering ist hoch, nachdem es jahrelang keine Grundstücke mehr zu kaufen gab. Vor allem in Lichtenau, wo ebenfalls gerade ein neues Baugebiet entsteht, haben Einheimische nachdrücklich Bauplätze gefordert.

Auch sie verfolgten die Entwicklung in Weichering mit Argusaugen, denn so mancher bauwillige Lichtenauer befürchtete, leer ausgehen zu müssen, wenn das Baugebiet in Weichering nicht verwirklicht werden kann und deshalb die Interessenten nach Lichtenau ausweichen.

