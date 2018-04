vor 54 Min.

Freiwillige vor!

Wer sich sozial engagieren möchte, für den gibt es im Bistum Eichstätt jede Menge Möglichkeiten. Das Angebot richtet sich an junge Leute, aber auch an Senioren

28 Plätze für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bieten 14 katholisch-soziale Einrichtungen im Bistum Eichstätt jungen Menschen zum 1. September dieses Jahres an. Beim Diözesan-Caritasverband gibt es allein 13 Möglichkeiten für ein solches Engagement in sechs Seniorenheimen. Zudem bieten das Caritas-Zentrum St. Vinzenz vier Plätze und die Caritas-Wohnheime und Werkstätten in Ingolstadt zwei FSJ-Möglichkeiten an. Weitere Plätze stellen die Straßenambulanz St. Franziskus in Ingolstadt und die Regens-Wagner-Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung in Holnstein und Zell zur Verfügung.

Außer für das speziell auf junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren ausgerichtete Freiwillige Soziale Jahr können sich Interessierte jeden Alters auch auf etwa 65 Plätze des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) in rund 30 katholischen Einrichtungen bewerben. Das Spektrum ist breit: Es reicht vom Einsatz im Seniorenheim über ein Wohnheim für Kinder mit Behinderung bis zum Einsatz in der Jugendsozialarbeit in Ingolstädter Schulen: „Im BFD ist der Start überall ab September möglich und kann anders als beim FSJ auch anschließend monatlich zum 1. oder 15. begonnen werden“, informiert Jakob Streller, Freiwilligendienstkoordinator beim Caritasverband. Es werden auch Plätze im Rahmen des Sonderprogramms BFD mit Flüchtlingsbezug angeboten. Hier können die Bewerber noch bis zum 31. Dezember 2018 starten.

Bereits seit mehreren Jahren gibt es in sozialen Einrichtungen im Bistum Eichstätt einen hohen Anteil an älteren Bundesfreiwilligendienstleistenden. „Jeder Vierte im Caritasverband ist über 27 Jahre alt. Auch Rentner engagieren sich stark im BFD“, so Streller. Er erwartet nun auch viele Anfragen von Beamten der Postnachfolgeunternehmen und der Bahn. Denn diese können bis Ende 2020 ab 55 Jahren ohne Abschläge in den Vorruhestand gehen, wenn sie danach mindestens für zwölf Monate einen BFD oder eine vergleichbare ehrenamtliche Tätigkeit ausüben. „Weitere Interessenten im fortgeschrittenen Alter sind willkommen“, wirbt Jakob Streller für einen Dienst im Ruhestand bei der Caritas. (nr)

Infos bei Jakob Streller unter der Nummer 08421/50-975 oder per Mail an freiwilligendienste@caritas-eichstaett.de. Speziell über das FSJ informiert Kendra Scheel vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) unter der Nummer 089/ 53293132 oder per Mail an info.fsj@bdkj-bayern. Interessierte können sich direkt unter www.caritas-eichstaett.de/freiwillige an die genannte Einrichtungen wenden.